«Дети войны» в Югре получили дополнительные меры социальной поддержки
Более шести с половиной тысяч югорчан преклонного возраста получат социальную поддержку как лица, имеющие статус «дети войны».
Речь идет о тех гражданах, которые родились с 9 мая 1927 года по 9 мая 1945 года, не получающие мер социальной поддержки в автономном округе по иным основаниям. Сегодня Дума Югры приняла решение о внесении изменении в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре».
Примечательно, что это была совместная законодательная инициатива всех депутатских фракций Думы Югры: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
«Важный и своевременный закон. Проект разработан в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в связи с многочисленными обращениями, поступающими в интересах поколения граждан, переживших в детском возрасте лишения, связанные с Великой Отечественной войной, проживающих в Югре, которые в силу преклонного возраста, утраты здоровья либо одиночества нуждаются в дополнительной поддержке», — пояснил председатель Думы Югры Борис Хохряков.
Как уточнил на пленарном заседании окружного парламента председатель думской комиссии по социальному развитию Василий Филипенко, закон дополняется новой категорией «неработающие граждане, постоянно проживающие в автономном округе, родившиеся в период с 9 мая 1927 года по 9 мая 1945 года».
Для них устанавливаются следующие меры социальной поддержки: компенсация расходов в размере 50 процентов на оплату занимаемого жилого помещения (независимо от вида жилищного фонда), компенсация расходов в размере 50 процентов на оплату коммунальных услуг, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов, металлокерамики, безметалловой керамики и облицовочных композиционных материалов, при наличии медицинских показаний в медицинских организациях государственной системы здравоохранения автономного округа), предоставление (при наличии медицинских показаний) раз в год услуг по оздоровлению на базе организаций социального обслуживания автономного округа.
Василий Филипенко напомнил, что по состоянию на 1 сентября 2024 года в автономном округе проживают 19 613 человек из числа «детей войны», из них 6 584 человека не имеют права на меры социальной поддержки по иным основаниям.
«Вопрос о введении такой категории для региональной поддержки неоднократно поднимали на встречах с губернатором и депутатами общественные организации ветеранов, дети войны. Такая норма по детям войны принята в 39 субъектах, но она предусматривает одну или две льготы максимум. У нас их намного больше», — заметила заместитель председателя Думы Югры, руководитель депутатской фракции «Единая Россия» Наталья Западнова.
Один из инициаторов законопроекта, глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Михаил Сердюк поблагодарил коллег из других партийных ячеек за активное участие в решении этого актуального вопроса.
«Мы нашли понимание у коллег, я выражаю признательность Руслану Николаевичу Кухаруку, всем фракциям. Этот закон решает множество задач. Так мы отдаем честь тем людям, которые пережили тяжелейшее время, когда недоедали, но помогали партизанам, работали», — высказался по этому поводу Михаил Сердюк.
Руководитель фракции ЛДПР Виктор Сысун заметил, что, пожалуй, впервые все фракции проявили такое единодушие в поддержке законодательной инициативы, что говорит о консолидации политических сил по столь социально значимым решениям. Он выразил надежду, что эта тенденция найдет продолжение в дальнейшей работе Думы Югры.