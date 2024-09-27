На форуме в Югре обсудили вопросы гуманитарной и духовной безопасности
Вопросы глобальной гуманитарной безопасности обсудили накануне участники III Международного форума «Развитие человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления», который проходит на этой неделе в Ханты-Мансийске.
В обсуждении приняли участие федеральные эксперты и гости из-за рубежа: Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Сербии, Иордании и других. Открывая дискуссию на злободневную тему, первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов обратил внимание на то, что в автономном округе сегодня уделяется особое внимание развитию человеческого потенциала, что является одной из основ гуманитарной безопасности.
«Важно, чтобы люди имели возможность максимально направлять результаты своей жизнедеятельности на пользу государства. Одним из проектов в этой области, которые мы реализуем с начала года, является проект «Доброслужащий». Его цель в том, чтобы наши муниципальные служащие, работающие в бюджетных учреждениях, во время отпусков принимают участие в гуманитарных миссиях. Сегодня такая миссия реализуется в очень сложных условиях в зоне проведения специальной военной операции. Она включает в себя и помощь гражданским людям, находящихся в зоне боевых действий, на освобожденных территориях. А также помощь нашим военнослужащим, которые после ранений проходят восстановление в военных госпиталях», - рассказал Алексей Шипилов.
Для участия в проекте «Доброслужащий» не обязательно иметь медицинскую или другую профильную квалификацию, чтобы оказывать помощь людям, пострадавшим от боевых действий. Достаточно иметь волю и желание не словом, а делом доказать, что госслужащие сегодня находятся на передовой, на защите интересов своих сограждан и нашей страны, подчеркнул первый замгубернатора Югры. Проект является одним из базовых в образовательной сфере, также он является одним из этапов отбора при назначении кандидатов на государственные должности. Алексей Шипилов заметил, что подобная практика может найти отклик и в других регионах.
Модератор площадки, председатель Комиссии по международному сотрудничеству Общероссийской общественной организации Ветеранов ОВД Алексей Ганькин отметил, что Югра является одним из передовых субъектов не только с точки зрения экономики, но и в плане развития человеческого капитала и всего, что связано с этим ключевым направлением гуманитарной деятельности. Ведущий эксперт дискуссии, генеральный директор Международного Института глобальной гуманитарной безопасности и дипломатии Александр Соснин обозначил стратегические национальные приоритеты, к которым относятся и вопросы гуманитарной безопасности и развития человеческого капитала.
«Человек в данном случае выступает и как личность, и как общественный деятель или государственный служащий, и даже как член семьи, поскольку семья, род тоже может являться определенным капиталом. Поэтому важно анализировать каждую из указанных экосистем применительно к гуманитарной сфере», - высказался эксперт.
Для формирования крепких институтов гуманитарной безопасности очень важно развивать духовную составляющую, в которой, если говорить просто, человек должен ясно разграничивать для себя понятия добра и зла. Соотнести все эти представления с реальной жизнью, когда корпораций и, соответственно их сотрудников, является прибыль и вообще материальная выгода в том или ином виде, бывает непросто. Это не всегда совпадает с понятием общественной пользы.
Поэтому необходимо учитывать двойственность природы гуманитарной безопасности, которая заключается в необходимости обеспечивать безопасность субъекта и объекта, подчеркнул эксперт.
«Если, например, брать духовную безопасность, то есть безопасность верующего или священника, с чем, как мы знаем, сегодня есть серьезные проблемы в мире, и есть безопасность в том, чтобы быть верующим», - пояснил Александр Соснин.
Подводя итог своего объемного выступления, специалист заметил, что Югра может стать одним из центров интеллектуального развития, формирования институтов изучения и практического применения компетенций в сфере гуманитарной безопасности и человеческого капитала в нашей стране и за рубежом.
Представитель Ханты-Мансийской митрополии, иерей Дмитрий Губанищев добавил, что в решении гуманитарных вопросов духовность и отношение к вере играют важную роль.
«Христианство на всем протяжении своего существования настаивало на том, что человеческое призвание и предназначение здесь, на земле, обусловлено великим замыслом. Богословие гласит, что человек – единственное существо на земле, которое преображает ту среду, в которой он находится, тогда как все прочие живые организмы пытаются приспосабливаться к предложенным условиям. Человек созидает. При этом он может как сделать этот мир лучше, так и своей деятельностью его уничтожить. Поэтому, какую бы роль человек ни играл в обществе, его деятельность влияет не только на его личную жизнь, но и на жизнь тех, кто рядом с ним, и по большому счету на бытие всего мира в целом», - высказался иерей.
В этой связи вера всегда призывает человека к духовному росту и стремлению к совершенству, таким же образом нести это стремление в окружающий мир.
«Все то, что человек делает, должно иметь человеческое лицо, совершаться ради блага человека, исходя из любви к другому человеку», – добавил представитель духовенства.
Он поблагодарил организаторов форума и экспертов за актуализацию столь серьезного вопроса на такой представительной площадке. И выразил пожелание, чтобы все инициативы, которые звучат как в этой дискуссии, так и в рамках работы форума в целом, в дальнейшем нашли практическое применение.
Напомним, что Международный форум «Развитие человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления» проходит в Югре в третий раз. Это одно из главных отраслевых мероприятий по данной теме, участие в нем принимают более 1000 человек из 33 регионов РФ и 6 стран мира: Монголии, Сербии, Казахстана, Киргизии, Аргентины, Китайской Народной Республики.