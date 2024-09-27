Югра заключила соглашение с Российским энергетическим агентством
Югра и Российское энергетическое агентство Министерства энергетики РФ подписали соглашение о сотрудничестве на полях международного форума «Российская энергетическая неделя».
«Российская энергетическая неделя уже в седьмой раз объединяет профессионалов энергетической отрасли со всего мира. По традиции форум становится местом формирования предметных решений. Сегодня здесь подписали соглашение о сотрудничестве с Российским энергетическим агентством Министерства энергетики РФ. Среди направлений партнерства – повышение энергетической эффективности топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства округа», - написал в своем телеграм-канале Губернатор Югры Руслан Кухарук.
Напомним, в Москве проходит международный форум «Российская энергетическая неделя». Так, на пленарной сессии Президент РФ Владимир Владимирович Путин обозначил, что несмотря на санкционное давление экономика страны стремительно развивается вместе с энергетической отраслью.
«Для роста объемов переработки углеводородов в России в первую очередь важно обеспечить сырьевую базу, необходимую добычу ресурсов. Благодаря мерам государственной поддержки разрабатываются шельфовые месторождения, вводятся новые нефте- и газоносные провинции, а также осваиваются трудноизвлекаемые запасы ресурсов. Владимир Владимирович отметил, что среди прочих такая работа уже ведется на Пальяновском нефтяном месторождении в Югре», - написал Руслан Кухарук.
Губернатор Югры также принял участие в сессии «Бурить нельзя останавливаться: стратегия развития нефтяной отрасли на 10 лет», где обсуждались вопросы развития нефтегазовой сферы.
«На мероприятии обсудили текущее положение дел, затронули тему сохранения баланса интересов бюджета и отрасли в долгосрочной перспективе», - отметил Руслан Кухарук.