Югра заключила соглашение с Российским энергетическим агентством

Сургутский район присоединился к прививочной кампании сезонного гриппа. В рамках федеральной поставки округ получил более 280 тысяч доз вакцин. Для иммунизации взрослого населения используется трёхвалентная вакцина «Совигрипп» либо «Гриппол плюс».