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фото: ugra-news.ru

Поисковики из Нижневартовска подняли останки 31 бойца Красной армии

27.09.2024

12 поисковых отрядов Центра детского и юношеского технического творчества «Патриот» из Нижневартовска работали на «Вахте памяти» в Городищенском районе Волгоградской области.

В этом году поисковики Нижневартовска подняли останки 31 бойца Рабоче-крестьянской Красной армии и передали их для дальнейшего захоронения на Россошинском военно-мемориальном кладбище. Герои были захоронены со всеми воинскими почестями. Всего же нижневартовские поисковики установили имена 174 бойцов, пишет mvremya.ru.

«Один уникальный случай произошёл в «Патриоте», - рассказывает командир поискового отряда «Гвардеец» Руслан Ханов, - работая в Орловской области в Болховском районе, был поднят медальон с фамилией бойца (Горлин Иван Тихонович 1924 г.р., уроженец Мценского района). При жизни он проживал в 20 километрах от места захоронения. Его родственников удалось найти в течение двух часов. Дочь и внук приехали на захоронение». 

ugra-news.ru

27.09.2024

27.09.2024