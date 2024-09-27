Поисковики из Нижневартовска подняли останки 31 бойца Красной армии
12 поисковых отрядов Центра детского и юношеского технического творчества «Патриот» из Нижневартовска работали на «Вахте памяти» в Городищенском районе Волгоградской области.
В этом году поисковики Нижневартовска подняли останки 31 бойца Рабоче-крестьянской Красной армии и передали их для дальнейшего захоронения на Россошинском военно-мемориальном кладбище. Герои были захоронены со всеми воинскими почестями. Всего же нижневартовские поисковики установили имена 174 бойцов, пишет mvremya.ru.
«Один уникальный случай произошёл в «Патриоте», - рассказывает командир поискового отряда «Гвардеец» Руслан Ханов, - работая в Орловской области в Болховском районе, был поднят медальон с фамилией бойца (Горлин Иван Тихонович 1924 г.р., уроженец Мценского района). При жизни он проживал в 20 километрах от места захоронения. Его родственников удалось найти в течение двух часов. Дочь и внук приехали на захоронение».