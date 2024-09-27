В Сургутском районе ввели меры для снижения заболеваемости сезонным гриппом
Сургутский район присоединился к прививочной кампании сезонного гриппа. В рамках федеральной поставки округ получил более 280 тысяч доз вакцин. Для иммунизации взрослого населения используется трёхвалентная вакцина «Совигрипп» либо «Гриппол плюс». Детям и беременным женщинам ставят четырёхвалентный «Ультрикс Квадри» либо «Грипол квадривалент». В Сургутском районе, по информации медиков, интерес населения к вакцинации с каждым годом растет. Вакцины которые производятся на основе убитых вирусов гриппа, содержащих антигены для ряда штаммов вируса, помогут привившимся сформировать иммунитет против респираторных вирусных заболеваний. В рамках федеральной поставки Югра получила более 280 тысяч доз. Ещё ожидается региональная поставка больше 300 тысяч доз.
Профилактика и вакцинация- основные помощники в борьбе с гриппом, уверены врачи Сургутского района.
-Вакцинация от гриппа очень важна, особенно населению, которое подвергается риску, есть такие категории: дети, пожилые, беременные, пациенты с хроническими заболеваниями, педагоги, воспитатели, медики, работники транспортной сферы, - прокомментировала Анастасия Капухина, врач-терапевт медицинской профилактики поликлиники в Барсово. -Вакцинацию нужно рассматривать, как профилактическую меру в борьбе с вирусами. Пациент привился и тем самым себя обезопасил от осложнения. Потому что грипп может к молниеносной пневмонии, летальным исходам и конечно же нужно прививаться. У нас уже привились 6 тысяч пациентов, впереди еще целый месяц прививочной кампании.
Медики Сургутского района вакцинируют пациентов не только в поликлиниках, но и на предприятиях без отрыва от рабочего процесса. В числе первых вакцину от гриппа поставили работники администрации Сургутского района. Мобильная бригада врачей выезжала чтобы привить сотрудников на рабочих местах.
-Так среди первых желающих было привито порядка 50 человек, из них около 20 человек вакцинировались одновременно от гриппа и COVID-19. Желающие привиться на работе еще имеются, но кто-то находится в отпуске, а кто-то имеет признаки ОРВИ или недавно переболел. Это повод, чтобы и в дальнейшем приглашать мобильную бригаду. Вакцина уже проверена временем, отечественная, мы ее применяем уже несколько лет и замечаем, что каких-либо осложнений не наблюдается. Эффективность ее в том, что среди привитых сотрудников в сезон гриппа заболевших не зарегистрировано, - прокомментировал Александр Матросов, начальник отдела реализации социальных инициатив администрации Сургутского района.
Работники учреждений сферы образования соблюдают все возможные меры профилактики, чтобы минимизировать повышение заболеваемости детей и подростков.
- В период повышения эпидемиологического порога проводим мероприятия, которые направлены на создание здоровой среды в школе и в детском саду. Тщательный медицинский фильтр обучающихся, воспитанников детских садов и педагогических работников. Соответственно режим проветривания помещений, санитарной обработки. Вторая часть мероприятий направлена на повышение иммунитета. Это в первую очередь профилактика: проведение мероприятий на свежем воздухе, утренней зарядки в детсадах, проведение занятий в бассейне, все закаливающие процедуры, которые проводят в учреждениях образования, - рассказала Ольга Кочурова, директор департамента образования администрации Сургутского района.
Так, в детском саду «Аист» поселка «Солнечный» ребята проходят занятия с элементами закаливания. Это- спортивная зарядка, прогулки на свежем воздухе, водные процедуры, посещение бассейна и соляной комнаты, а также дополнительные оздоровительные активности. Учреждению присвоен статус региональной инновационной площадки Югры с реализацией приоритетного проекта «Здоровей-ка». Благодаря проектам, которые реализуют в детском саду, дети учатся вести здоровый образ жизни.
- Сегодня каждый сотрудник «Аиста» знает, зачем он идет каждый день на работу, для того, чтобы выполнить МИССИЮ детского сада - сформировать у воспитанников ценности здорового образа жизни,- поделилась Ирина Шарапова, заместитель заведующего детского сада «Аист».
Соблюдение календаря прививок обеспечивает защиту от заболеваний максимально-оптимальные сроки. Много внимания уделяется питанию Аистят. Медперсоналом и поварами разработано 10-ти дневное сбалансированное меню с учетом индивидуальных особенностей детей.
- На сегодня мы предлагаем нашим родителям ввести в меню Аистят биомороженое «Бифибум» кисломолочное с бифидобактериями, в форме месячного курсового приема два раза в год. Это полезная замена сладостям, которая положительно скажется на иммунитете наших детей, - добавила Оксана Отинова, заместитель заведующего детского сада «Аист».
фото: ugra-news.ru