В Ханты-Мансийске наградили участников дегустационного конкурса «Лучший продукт – 2024»
Торжественная церемония награждения прошла в рамках XII Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа.
Награды вручил исполняющий обязанности директора департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Виктор Гамузов. Он отметил, что агропромышленная выставка завершилась и можно подвести итоги.
- Вы делаете свою продукцию с любовью, поэтому «вкус» каждого региона просто не забыть! Продукция очень свежая, вкусная, действительно достойная. Благодарю вас, что нашли возможность приехать в Югру. Уверен, что вам здесь понравилось. Мы сделали все, чтобы вы чувствовали себя как дома! – обратился к участникам выставки Виктор Гамузов.
В конкурсе участвовали предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, предприятия малого бизнеса, индивидуальные предприниматели. Представители шести регионов Уральского федерального округа были отмечены золотыми и серебряными медалями.
По итогам дегустационного конкурса «Лучший продукт – 2024» производители Югры удостоены 26 золотых и 8 серебряных медалей.
Организаторы выставки — правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Фонд развития Югры, Региональная платформа поддержки предпринимателей «Югра Открытая». Соорганизатор — КВЦ «Югра-Экспо». Выставка проводится при поддержке Полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.