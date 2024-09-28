Руслан Кухарук вручил юным югорчанам нагрудные знаки «Юнармейская доблесть»
Губернатор Югры Руслан Кухарук во время сегодняшнего рабочего визита в Сургут посетил выставку «Сила V правде — гордость и победа». Здесь он вручил школьникам и студентам нагрудные знаки «Юнармейская доблесть».
Напомним, в Сургуте проходит выставка трофейной техники стран НАТО «Сила в правде — гордость и победа». Представленные образцы — это военная техника, захваченная российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции. До 5 октября каждый желающий может посетить тематические площадки, присоединиться к добровольческим акциям, написать письмо солдату, узнать истории героев, участвующих в захвате вражеской техники. Гостями выставки уже стали тысячи югорчан.
Во время посещения выставки глава региона отметил силу и мощь бойцов Российской армии, подчеркнув вклад жителей округа.
«Сегодня у югорчан есть возможность ознакомиться с выставкой, которая передвигается по всей стране. Это трофейная военная техника стран НАТО, которая была уничтожена в ходе СВО нашими защитниками. Наши земляки активно принимают участие спецоперации и вносят свой вклад в приближение Победы», — сказал Руслан Кухарук.
Также губернатор Югры вручил школьникам и студентам нагрудные знаки «Юнармейская доблесть». Это высшая награда участников движения «Юнармия». За личное мужество и героизм, выдающиеся достижения в интеллектуальных, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях ее получили 11 ребят.
«В этой торжественной обстановке приятно выразить слова благодарности юнармейцам. Ребята вносят вклад в развитие школ, объединений и прославляют свои города и наш регион. Вы — образец патриотизма», — отметил Руслан Кухарук.
Добавим, что в Сургуте в «Юнармии» состоят 2 200 ребят, а во всем регионе участников движения почти 15 тысяч.
«Я шла к этой награде три года, с пятого класса. Очень рада что смогла ее получить. Я не смогла бы этого сделать без нашего учителя и помощи брата», — рассказала, насколько для нее было важно получить нагрудный знак «Юнармейская доблесть», школьница Анастасия Нестеренко.