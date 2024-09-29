В России продвигают услуги кадровых центров
Ролики, посвященные кадровым центрам «Работа России», которые находятся по всей стране, запущены на ТВ, радио, наружной рекламе и интернете. Коммуникационную компанию запустили АНО «Национальные проекты» и Минтруд России. Ее цель — донести до работодателей пользу и преимущество таких центров.
Центры совершают подбор специалистов, оказывают отдельные HR-услуги, массовые отборы, обучение и повышение квалификации специалистов по заявкам работодателей. Герои видеороликов сообщают о том, как кадровые консультанты центров «Работа России» помогают предприятиям найти квалифицированных специалистов, а соискателям — получить желающую должность.
Отметим, что за последние пять лет уже открылись 562 модернизированных центров в 73 регионах страны. В модернизацию входит не только обновление интерьеров, но и обучение и развитие сотрудников. За время реализации проекта более 20 тысяч сотрудников служб занятости прошли программы повышения квалификации.
«К концу 2024 года в России будет работать более 900 современных кадровых центров, а все учреждения службы занятости будут трансформированы до конца 2028 года. При этом модернизация службы занятости — это не только обновление пространства, важнее другое: кадровые центры «Работа России» становятся надёжными партнёрами работодателей, помогая подбирать им квалифицированные кадры для создания конкурентоспособных и эффективных команд, местом, где гражданину могут помочь построить карьеру мечты. В кадровых центрах можно записаться на бесплатное переобучение, выбрать для себя тот карьерный трек, который позволит наилучшим способом реализовать способности человека», — сказал глава Минтруда России Антон Котяков.
Рекламная кампания нацелена на то, чтобы привлечь к услугам кадровых центров внимание самых разных работодателей — от малого бизнеса до крупных корпораций. Главные преимущества таких центров — их сотрудничество с вузами и ссузами, а также возможность подготовки специалиста под требования работодателей.
На цифровой платформе «Работа России» размещено почти 1,7 млн вакансий и 9,7 млн резюме, работают разделы для работодателей: например, «Целевое обучение», «Практики и стажировки».