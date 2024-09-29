В Нефтеюганской библиотеке реализовали проект «ЭКОподоконник»
В Нефтеюганске подошел к завершению проект «Экоподоконник». Авторы проекта, специалисты центральной библиотеки Галина Кочетова и Ольга Антошкина получили поддержку в рамках конкурса социальных проектов на грант губернатора Югры.
Участниками проекта стали дошкольники, родители, учащиеся общеобразовательных школ, дети с пришкольных лагерей, а также дети с ОВЗ.
В ходе реализации проекта ребята получили знания о многогранности живой природы, узнали об основах ботаники, зоологии и экологии, познакомились с природой родного края, а также с произведениями писателей-натуралистов.
Еще в апреле 2024 года с приходом весны дети изучали растения по книгам, потом под руководством библиотекарей посеяли семена в индивидуальные емкости, на которых подписали названия цветов и овощей, указав свои данные. Потом ребята еженедельно наблюдали за ростом посаженных семян, поливали их и ухаживали.
«Главной задачей проекта стало формирование экологической культуры у детей и родителей, создание условий для познавательного развития детей через проектно-исследовательскую деятельность и организацию художественно-продуктивной творческой деятельности», — рассказала Галина Кочетова.
В июне юные исследователи природы совместно со взрослыми высадили свои растения в вазоны перед библиотекой и ухаживали за ними в течение лета.
«Мы с сестричками вместе приходили в библиотеку, чтобы изучить развитие наших цветов, наблюдали как они растут из семечки и превращаются в прекрасное растение, которое цветет. Спасибо библиотекарям за такое познавательное мероприятие, сегодня мы высадим кактусы в специальные флорариумы, украсим их и поставим на подоконник. А из тех цветов, которые мы посадили в клумбы вначале лета, мы изготовим красивые цветочные композиции», — рассказала ученица 3 класса школы № 5 Зайнура Рустамова.