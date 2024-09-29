Жители Нефтеюганска едут целыми семьями увидеть выставку трофейной военной техники НАТО
Жители Нефтеюганска едут в Сургут на выставку трофейной военной техники стран НАТО «Сила в правде — гордость и победа».
«Выставка нас поражает своей организацией. Здесь можно увидеть не только выставку, а еще к каждому экспонату добавлено интересное описание и самое главное можно увидеть фотографии тех бойцов, благодаря которым был подбит экспонат выставки. Также при наведении на специальный QR-код можно увидеть видео поражения техники противника. Это потрясающие выходные, выставка бесплатна, и отмечу, что желающих посмотреть очень много, большие очереди. А еще здесь можно увидеть содержимое рюкзаков наших военнослужащих, которые проходят службу по контракту, написать заявление и выразить желание о службе в зоне проведения СВО. Также мы увидели работу добровольцев из Сургута, которые плетут сети и готовят еду для наших бойцов», — рассказал глава семьи из Нефтеюганска Евгений Терегулов.
По мнению участников выставки, сюда нужно ехать с подрастающим поколением, чтобы показать им мощь и силу наших ребят, которые бесстрашно сражаются за будущее нашей страны.