Молодогвардейцы Югры организовали флешмоб в честь Дня воссоединения новых регионов с РФ
Патриотическая акция «Донбасс, Новороссия — вся Россия» состоялся в Сургуте в рамках выставки «Сила V правде — гордость и победа».
Инициаторами флешмоба выступили активисты «Молодой Гвардии Единой России». В честь Дня воссоединения новых регионов с Российской Федерацией на фоне экспозиции трофейной техники западных стран партийцы, общественники и неравнодушные жители города выстроились в колонны и подняли над головой таблички с флагами 89 субъектов страны. Позже картину трансформировали в триколор. В мероприятии приняли участие без малого 100 человек.
«В освобождённых территориях флаг России является символом веры и надежды на лучшее будущее. Этой акцией мы хотели отразить единство и силу воли жителей нашей страны», — отметил руководитель «Молодой Гвардии» в Югре Данил Гордеев.
Напомним, выставки «Сила V правде — гордость и победа» работает в Сургуте до 5 октября с 11:00 до 20:00 без выходных. Вход бесплатный. На протяжении всего времени партийцы будут проводить на площадке патриотические, исторические и спортивные акции: лекции, встречи с героями, квесты, кинопоказы, мастер-классы.