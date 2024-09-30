Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией
Президент России Владимир Путин в своем видеообращении поздравил соотечественников с днем воссоединения новых территорий с Россией. Это произошло в ходе специальной военной операции, которую начала наша страна с целью денацификации и демилитаризации Украины.
Жители и руководство четырех бывших украинских земель выступили за присоединение к РФ. В результате в 2022 году президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали международные договоры о вхождении этих регионов в состав России.
«Сегодня, 30 сентября, мы отмечает день воссоединения с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания, знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве, дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины — от России.
Мы не бросили своих братьев и сестер, пытались достичь мирного решения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры: ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на юго-востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер.
Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей: спасибо вам за стойкость, решительность и твердость. За то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни.
Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая курские, белгородские, брянские рубежи, они защищают всю огромную прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями, делаем все, чтобы поддержать их.
На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплочённость и патриотический настрой. Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты», — сказал Владимир Путин.