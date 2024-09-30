Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

В столице Югры в студии дизайна Школы креативных индустрий на базе Окружного дома народного творчества в скором времени начнет свою работу мастерская по переработке пластика. Дизайнер, автор идеи и руководитель проекта Наталья Мороз поделилась с «Новостями Югры» подробностями.