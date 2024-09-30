В Школе креативных индустрий в Ханты-Мансийске появилась собственная мастерская по переработке пластика
В столице Югры в студии дизайна Школы креативных индустрий на базе Окружного дома народного творчества в скором времени начнет свою работу мастерская по переработке пластика. Дизайнер, автор идеи и руководитель проекта Наталья Мороз поделилась с «Новостями Югры» подробностями.
«Прошлым летом у нас с ребятами из школы креативных индустрий была замечательная возможность посетить Международный экономический форум в Санкт-Петербурге, где познакомились с ребятами из мастерской переработки «Зеленый фургон». Эко-активисты рассказали нам о своем уникальном проекте по изготовлению сувенирной продукции из пластика. В Ханты-Мансийске ведется большая работа по раздельному сбору мусора, и мы решили попробовать применить практику по его переработке у себя», — рассказала Наталья Александровна.
Мастерская создана на базе студии дизайна не случайно. Как пояснила Наталья Мороз, многие проекты ребят показывают проблему гиперпотребления в современном обществе и направлены на сохранение природы.
«Мы ищем новые интересные формы для того, чтобы показать, что и через дизайн, через искусство можно привлечь внимание к проблемам экологии, в том числе, создав оригинальные и нужные вещи на основе того, что обычно выбрасывается», — говорит она.
При поддержке руководства Окружного дома народного творчества для мастерской приобрели оборудование в Нижнем Новгороде в организации «Инфинити Пластик».
Чтобы научить югорчан пользоваться уникальным оборудованием, из Нижнего Новгорода приехал специалист Даниил Масейкин. Мастер рассказал о процессе переработки поэтапно:
«Отсортированный пластик отправляется его в элекрошредер, где измельчается в крошку для последующей переработки. Эту крошку загружаем в термопресс для изготовления плоских предметов. Кстати, термопресс можно использовать и для печати принтов на футболках. В комплект оборудования входит рулевой инжектор, который вдавливает расплавленную пластиковую массу в алюминиевую форму. Там она застывает и получается новое готовое изделие. Также в мастерской есть станок для переработки пластиковых бутылок».
Стартовые сувениры под руководством мастера уже сделаны — это пластиковые планшеты для записи и рисования, а также небольшие значки в виде медведя, мансийских узоров, осетра.
«У нас в студии дизайна есть отдельное направление — коллекция одежды, посвященная исчезновению этой прекрасной рыбы — сибирского осетра. Поэтому и в продукции из пластика мы тоже отразим эту проблему», — пояснила Наталья Мороз.
Дизайнер добавила, что в дальнейшем станков в мастерской станет больше, а значит - расширится линейка сувениров.
«Наш «мини-завод» при студии дизайна — это некий инструмент, который поможет еще раз обратить внимание подрастающего поколения на проблему раздельного сбора мусора. Мы не просто превращаем крышечки и бутылки в арт-объекты. Этим мы обращаем внимание молодого поколения на растущую глобальную экологическую проблему», — отметила Наталья Александровна.
В настоящее время преподаватели Школы креативных индустрий тестируют мастерскую, а вскоре будут совместно с ребятами изготавливать собственную сувенирную продукцию.