«Мыслите позитивно»: главный гериатр Югры рассказала о секретах успешного и здорового долголетия
Неделю с 30 сентября по 6 октября Минздрав РФ объявил Неделей здорового долголетия. Старость — это не болезнь, а естественный процесс. Бережное отношение к своему здоровью позволяет значительно продлить продолжительность жизни и дольше оставаться активным.
Главный гериатр Югры Эльза Гирфанова напоминает об основных правилах сохранения активности в пожилом возрасте.
«Универсального ответа на вопрос: «Как прожить долго?» не существует. Но некоторые секреты долголетия уже раскрыты. Ключевой фактор в этом вопросе — забота о своем организме и душевном состоянии», — отмечает Эльза Олеговна.
По ее словам, в структуре общей заболеваемости у лиц старше трудоспособного возраста на территории Югры чаще встречаются болезни системы кровообращения и органов дыхания, болезни эндокринной и костно-мышечной систем, новообразования. Поэтому очень важно соблюдать несложные правила. Например, регулярно проходить диспансеризацию, а также выполнять все назначения врача во время лечения заболеваний.
Как поясняет эксперт, одна из самых больших проблем пожилых людей — гиподинамия:
«Старайтесь каждый день выходить из дома, даже если для этого нет повода. Если погода не позволяет, включите дома любимую музыку и подвигайтесь, только смотрите, чтобы под ногами не было лишних предметов — незакрепленных ковриков, проводов, выступающих порогов».
Эльза Гирфанова отмечает, что возраст не противопоказание для занятий спортом, но нагрузку нужно дозировать, учитывая состояние здоровья и физическую подготовку
Гериатр подчеркивает, что правильное питание особенно важно для лиц пожилого возраста. Оно помогает предотвратить некоторые хронические заболевания. Определенные диеты помогают быстрее восстановиться после перенесенных болезней. В рационе должны быть продукты с большим содержанием клетчатки и кальция. Необходимо есть не менее 400 граммов овощей и фруктов, в которых много витаминов, антиоксидантов и минералов. Не стоит забывать про питьевой режим.
Молодость мешают продлить вредные привычки, поэтому важно отказаться от курения и употребления алкогольных напитков.
Кроме того, для здорового долголетия необходимо сохранять социальную активность, а именно найти свой круг общения, близких по духу людей, с которыми интересно и приятно общаться.
«Чаще улыбайтесь! Ещё одно правило для здорового долголетия — это позитивное мышление. Всегда старайтесь сохранять позитивный настрой, начинайте свой день с хороших и приятных мыслей», — резюмирует Эльза Гирфанова.