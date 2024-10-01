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Для слабовидящих

Расскажите о семейных трудовых династиях на родных языках!

01.10.2024

Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» совместно и общественной организацией «Спасение Югры» объявляет  окружной конкурс «И рәт – и рәпата» (хант.) – «Акв рут – акв рупата» (манс.) – «Семейные трудовые династии» – на лучший рассказ на хантыйском и мансийском языках с переводом на русский язык о семейных трудовых династиях.

Приём заявок стартует с 1 октября 2024 года.

На конкурс принимаются творческие работы о семейных трудовых династиях и преемственности поколений, ведущих традиционную хозяйственную деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Работы должны быть написаны на хантыйском, мансийском языках с переводом на русский язык. Количество работ от одного участника – не более одной.

Тематика конкурсных работ:

- «Династия, имеющая награды и достижения в профессиональной сфере»;

- «Самая многочисленная династия»;

- «Династия с самым продолжительным трудовым стажем».

Конкурс проводится в трёх возрастных группах:

- от 6 лет до 12 лет;

- от 13 лет до 18 лет;

- от 19 лет и старше.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (прилагается) и вместе с творческими работами направить на электронную почту: khanty-yasang.mir@gmail.com с пометкой «На конкурс «Семейные трудовые династии», либо на адрес: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 31, офис 501 с указанием обратного адреса и полной фамилии, имени и отчества отправителя.

Конкурсные работы принимаются до 1 декабря 2024 года. Итоги конкурса подводятся не позднее 8 декабря 2024 года. Торжественная церемония награждения победителей состоится 10 декабря 2024 года в День образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Контакты для дополнительной информации:

- корреспондент газеты «Ханты ясанг» Самсонова Ирина Владимировна:

8 (3467) 33-36-07, 89505380855, SamsonIr82@mail.ru;

- старший корреспондент газеты «Луима сэрипос» Ромбандеева Светлана Матвеевна: 8 (3467) 33-23-09, 89088808425, svetalopmus@mail.ru.

Положение и заявка здесь: https://disk.yandex.ru/d/YytAYaSPOalKMQ

  

01.10.2024

01.10.2024