Расскажите о семейных трудовых династиях на родных языках!
Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» совместно и общественной организацией «Спасение Югры» объявляет окружной конкурс «И рәт – и рәпата» (хант.) – «Акв рут – акв рупата» (манс.) – «Семейные трудовые династии» – на лучший рассказ на хантыйском и мансийском языках с переводом на русский язык о семейных трудовых династиях.
Приём заявок стартует с 1 октября 2024 года.
На конкурс принимаются творческие работы о семейных трудовых династиях и преемственности поколений, ведущих традиционную хозяйственную деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Работы должны быть написаны на хантыйском, мансийском языках с переводом на русский язык. Количество работ от одного участника – не более одной.
Тематика конкурсных работ:
- «Династия, имеющая награды и достижения в профессиональной сфере»;
- «Самая многочисленная династия»;
- «Династия с самым продолжительным трудовым стажем».
Конкурс проводится в трёх возрастных группах:
- от 6 лет до 12 лет;
- от 13 лет до 18 лет;
- от 19 лет и старше.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (прилагается) и вместе с творческими работами направить на электронную почту: khanty-yasang.mir@gmail.com с пометкой «На конкурс «Семейные трудовые династии», либо на адрес: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 31, офис 501 с указанием обратного адреса и полной фамилии, имени и отчества отправителя.
Конкурсные работы принимаются до 1 декабря 2024 года. Итоги конкурса подводятся не позднее 8 декабря 2024 года. Торжественная церемония награждения победителей состоится 10 декабря 2024 года в День образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Контакты для дополнительной информации:
- корреспондент газеты «Ханты ясанг» Самсонова Ирина Владимировна:
8 (3467) 33-36-07, 89505380855, SamsonIr82@mail.ru;
- старший корреспондент газеты «Луима сэрипос» Ромбандеева Светлана Матвеевна: 8 (3467) 33-23-09, 89088808425, svetalopmus@mail.ru.
Положение и заявка здесь: https://disk.yandex.ru/d/YytAYaSPOalKMQ