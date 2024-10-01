В Ханты-Мансийске торжественно открыли VIII Всероссийский форум «серебряных» добровольцев
500 представителей старшего поколения со всей России съехались в Ханты-Мансийск на VIII Всероссийский форум «серебряных» добровольцев.
Энергия, дружеское общение, обмен опытом позволят инициировать новые идеи и проекты, которые «серебряные» волонтеры смогут реализовать на местах.
Сегодня вечером состоялась торжественная церемония открытия мероприятия. Форум проходит на базе круглогодичного образовательного центра «Добрино» с 30 сентября по 2 октября.
«Главная особенность форума в этом году в том, что он направлен на развитие семейных ценностей, — отметила заместитель руководителя Росмолодежь.Добро Анастасия Баканова. — Многие участники приехали семьями — с супругами, с внуками. Этот год в России объявлен Годом семьи, мы не могли на форуме «серебряных» добровольцев обойти эту тему. Здесь собрались прекрасные бабушки и дедушки, которые окружают теплом своих детей, внуков и людей, которым помогают. Мы надеемся, что этот форум получится по-семейному теплым».
Руководитель федеральной программы «Молоды душой» ассоциации Добро.рф Татьяна Сафронова поблагодарила Югру за гостеприимство. Она отметила, что «серебряное» добровольчество сегодня распространено по всей территории России.
«Особенно сейчас, в наше непростое время абсолютно все «серебряные» волонтеры что-то делают в помощь бойцам специальной военной операции и в рамках наставничества. Представители старшего поколения — это носители нашего культурного кода, это люди, которые передают свой опыт как личностный, профессиональный, так и семейные ценности, традиции младшему поколению», — говорит Татьяна Сафронова.
По ее словам, более 70 000 «серебряных» волонтеров в России активно участвуют в добровольческой деятельности. В единой информационной системе — платформе Добро.рф зарегистрировано более 200 000 представителей старшего возраста (людей 55+).
«Каждый из них хотя бы раз откликнулся на какое-то доброе дело», — пояснила руководитель программы «Молоды душой».
Директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яков Самохвалов рассказал, что в Югре более 3 500 добровольцев старше 55 лет зарегистрированы на платформе Добро.рф, но в действительности их еще больше.
«В нашем регионе очень крепкие традиции преемственности поколений и совместной созидательной деятельности. Северный край — это край первопроходцев. Для нашего округа это органичная история — сохранять активность как можно дольше, и государственная политика в Югре направлена на то, чтобы взаимодействие между поколениями проходило комфортно. Наш форум — тому пример. Благодарны за оказанное доверие принимать Всероссийский форум. Это очень почетно и важно, надеемся, что благодаря этому событию количество добровольцев старшего поколения в автономном округе увеличится», — отметил Самохвалов.
Соорганизатором форума выступила автономная некоммерческая организация «Молодежный центр Югры». Ее генеральный директор Виталий Андреев отметил, что зачастую на молодежных мероприятиях их поддерживают «серебряные» волонтеры.
«Мы задались вопросом: что же мы можем сделать для нашего старшего поколения? Благодаря поддержке правительства Югры и нашим партнерам мы сегодня реализуем это важное и долгожданное событие — VIII Всероссийского форума «серебряных» добровольцев. Нам важна преемственность: чтобы наши бабушки и дедушки чувствовали заботу от молодого поколения. А мы перенимали их жизненную мудрость. Они для нас пример во многом», — резюмировал спикер.
Отметим, что завтра участников форума ждет панельная дискуссия «Добровольчество в России: вчера, сегодня, завтра», мастер-класс по публичным выступлениям, ток-шоу с Королевой Мира 2024 года, моделью и «серебряным» волонтером из Бурятии Светланой Бадмаевой, встреча с российским актером театра и кино, заслуженным артистом РФ Дмитрием Щербиной и многое другое.