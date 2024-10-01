Фонд развития Югры договорился о сотрудничестве с Тимирязевской академией
Фонд развития Югры и Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева на XII Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО заключили соглашение о сотрудничестве.
В рамках соглашения стороны будут сотрудничать в области научной, научно-технической, образовательной, инновационной и информационно-аналитической деятельности в сфере пищевой промышленности и агропромышленного комплекса.
Агропромышленная выставка УрФО на три дня объединила агрохолдинги и сельскохозяйственные предприятия Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.
Отметим, что во время работы выставки Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) провел переговоры о сотрудничестве с Государственным аграрным университетом Северного Зауралья. Студенты тюменского университета будут направлены на производственную практику в сельскохозяйственные предприятия региона, а также в дальнейшем трудоустроены. Также тюменский вуз готов принять на целевое обучение студентов из ЯНАО. Кроме того, проведены предварительные переговоры по поставкам продукции компании «Квартет» из Тюменской области в сети фермерский островков Ямала.
Организаторы выставки — правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Фонд развития Югры, Региональная платформа поддержки предпринимателей «Югра Открытая». Соорганизатор — КВЦ «Югра-Экспо». Выставка проводится при поддержке Полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.