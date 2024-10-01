3,5 метра торфяника или 10 тысяч лет истории
Ученые из Югры, Санкт-Петербурга и Томска изучают торфяник из окрестностей поселка Бобровский Ханты-Мансийского района. Это стало возможным благодаря финансовой поддержке гранта губернатора автономного округа. Чем такие исследования полезны научному сообществу и жителям региона, читайте в нашем материале.
Вернутся с экспонатом
Проект «Про Югру: открытые исследования» получил грантовую поддержку почти четыре миллиона рублей. Он направлен на популяризацию изучения природного и историко-культурного наследия нашего региона.
В рамках проекта проходят открытые краеведческие исследования по таким направлениям, как: история, археология, этнография, этнолингвистика, палеонтология, биология. Всего запланировано 18 экспедиций в Березовском, Ханты-Мансийском, Кондинском, Нижневартовском и Нефтеюганском районах. Полученные материалы пополнят государственный музейный фонд страны.
Так, накануне ученые работали в Ханты-Мансийском районе, они извлекли монолит торфяника – вертикальный образец длиной около 3,5 метров и весом около 700 килограммов. Разрез, из которого вырежут монолит, – один из наиболее доступных и иллюстрирующих историю формирования крупнейшей в мире Западно-Сибирской торфяной провинции. Как нам рассказал руководитель экспедиции, профессор, доктор геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя Томского госуниверситета, главный научный сотрудник Музея Природы и Человека Сергей Лещинский, цель ученых – изучение торфяника. Торфяники – это отложения болот. Они – концентраторы или, можно сказать, архивы информации – в них очень плотно и информативно спрессована история.
Директор Музея Природы и Человека Иван Яшков отметил, что полевые научные исследования – важная составляющая деятельности учреждения:
– Мы работаем с учеными – геологами, палеонтологами, которые съехались на геологический объект из разных городов нашей страны. Это уникальная ситуация, когда на одном объекте в одной экспедиции трудятся представители академической, университетской и музейной науки при содействии общественной организации «Малая родина». Мы работаем на правом берегу Иртыша, недалеко от Ханты-Мансийска. Ученые-геологи отобрали интереснейшие образцы торфяных отложений, которые формировались на территории Обь-Иртышья на протяжении нескольких тысячелетий.
В планах сотрудников музея, после полного изучения огромного пласта торфяника, – экспонирование этого уникального образца болотной экосистемы. В российской практике это будет первый опыт музеефикации образца, который наиболее полно отражает голоценовый период формирования болот Западной Сибири.
Что таит в себе болото
Большинство людей, когда ходят по болоту, видят только поверхность, что под ним – человек не знает. А в торфянике можно визуально наблюдать слои, в которых хорошо сохраняются палеонтологические остатки благодаря геохимической среде. Поэтому его изучение представляет особый научный интерес.
– Наша задача – очень сложная технически. Никто этого не делал раньше. Мы попробуем взять 3,5-метровый монолит торфяника целиком и выставить его в Музее Природы и Человека. Это уникально. Любой сможет узнать, что представляет собой дно озера, как оно переросло в болото, и в конце концов увидеть современную растительность – багульник, бруснику и даже грибы. По сути, это учебное пособие для школьников, – говорит Сергей Лещинский.
В этих 3,5 метрах видно, что сначала было озеро, оно заросло и постепенно начала формироваться болотная растительность. Предварительно известно, что этой толще примерно 9–10 тысяч лет. Исследование очень важно еще и потому, что сейчас мы наблюдаем глобальное изменение климата. А изучив этот торфяник, проанализировав изменения недавнего геологического прошлого, можно найти аналогичные интервалы и прогнозировать, что нас ждет в ближайшее время, как будет изменяться окружающая среда.
– Дело в том, что растения имеют корневую систему, которая проникает в более древние слои. Например, мы нашли пень, у него корни в одном месте, а ствол на полметра выше. Поэтому нужно очень тщательно подходить к отбору образцов для датирования. Если мы ошибемся – то дата может не соответствовать возрасту слоя. Очень хороши в этом отношении шишки, потому что если шишка упала – ей трудно попасть в другой слой – она не прорастает и не пускает корни. А вот стволы могут ввести в заблуждение, – отметил эксперт.
После экспедиции найденные образцы отправились в лаборатории к широкому кругу специалистов – это комплексные геолого-палеонтологические исследования как минимум пяти разными методами. Итоги будут сводиться вместе, уточнять, объяснять и дополнять друг друга.
Как рассказал заведующий научно-экспозиционным и выставочным отделом Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге, главный научный сотрудник Музея Природы и Человека Антон Резвый, палеонтологи, биологи и археологи музея работают в этом месте уже на протяжении 20 лет и каждый год находят что-нибудь интересное:
– Здесь сделаны уникальные палеонтологические находки. Этот яр состоит из горных пород разного возраста, и самый нижний из них относится к олигоценовому периоду – 25 миллионов лет. Потом идут породы плейстоценовые, которым около ста тысяч лет. В этом году мы работаем с самой верхней, молодой частью, которой буквально 9–10 тысяч лет. На одном из участков этого яра обнажается древний торфяник, и он содержит в себе большое количество органических остатков. Впервые для себя здесь мы обнаружили остатки разнообразных насекомых и растений, которые помогут нам лучше определить возраст и интерпретировать экологические особенности территории.
Ученый заметил, что здесь нашли большое разнообразие растительных остатков.
– Нам важно найти разные шишки, семена, коллеги в лабораториях будут изучать споры и пыльцу растений, чтобы понять, как менялся климат на протяжении лет, зафиксированных в этом торфянике. Но также мы нашли достаточно обильные и разнообразные остатки хитиновых панцирей жуков. Скорее всего, это те же насекомые, которые обитают на нашей планете сейчас, но важно посмотреть, как менялась территория распространения этих видов. На этом местонахождении в более древних отложениях мы находили остатки мамонтов, они, конечно, впечатляют своими размерами. Но на самом деле кости мамонтов могут сказать намного меньше, чем остатки жуков, потому что растение или жук обитают в конкретных условиях. А мамонты могли мигрировать на большие расстояния, и их можно найти в совершенно разных ландшафтах, – объяснил Антон Резвый.
Благодаря комплексу лабораторных исследований ученые расширят представления о разнообразии экосистем прошлого, богатстве флоры, условиях проживания животных, а также событиях в геологической истории, связанных с заселением Сибири человеком, вымиранием мамонтов и другими эволюционными процессами, проходившими на территории автономного округа тысячелетия назад. Эти сведения позволяют решать фундаментальные и прикладные задачи как реконструкции климата прошлого, так и его прогнозирования в будущем.
Иван Яшков, директор Музея Природы и Человека:
– Для нас это очень важное исследование, так как с точки зрения фундаментальной науки оно даст интереснейший материал и пищу для научной обработки, позволит сформулировать выводы о древнем, современном и будущем климате, о животных и растительности – как они связаны с сегодняшней экологической обстановкой в Югре. Результаты исследований увидят посетители музея – в обозримом будущем они смогут в одной из экспозиций увидеть уникальный геологический образец – монолит торфяника высотой в несколько метров, который раскрывает геологическую летопись.