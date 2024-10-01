Более 2 тысяч домов отремонтируют в Югре по программе капремонта
В ближайшие пять лет благодаря программе капремонта в Югре отремонтируют 2075 домов.
В следующем году проведут обследование технического состояния зданий. Оно будет выполнено за счет средств окружного бюджета. Итоги исследования сообщат о том, какие многоквартирные дома нужно отремонтировать в первую очередь.
Отметим, что с начала действия программы капремонта собственники накопили на счетах регионального оператора более 31 млрд рублей. Самый большой охват взносов в Когалыме — 97 %. На десятые доли процента от него отстают Лангепас, Нефтеюганск, Покачи и Югорск. В среднем собираемость к сентябрю составляет 95 %.