Руслан Кухарук поздравил югорчан старшего поколения с Днем пожилого человека
Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил жителей Югры старшего поколения с Днем пожилого человека.
Глава региона сообщил, что в этом году праздник стал частью VIII Всероссииского форума «серебряных» добровольцев, который проходит в Ханты-Мансийске. Благодаря форуму активисты обсудят правила публичных выступлений, культуру финансовой грамотности, международное сотрудничество с коллегами из стран СНГ, научатся создавать контент для социальных сетей.
Кроме того, в рамках события наградят победителей всероссийского грантового конкурса по поддержке социальных проектов «Молоды душой» и лучших представителей семейного и «серебряного» добровольчества.
«Поздравляю с Международным днем пожилого человека, пусть каждый день будет наполнен теплом и заботой! Этот день — возможность выразить глубокую признательность и уважение к старшему поколению. Ваш жизненный опыт, мудрость и трудолюбие стали основой для нашей молодежи. Желаю крепкого здоровья, силы духа и благополучия», — написал в своем телеграм-канале Руслан Кухарук.
По словам губернатора, жители старшего поколения в Югре показывают личные примеры активного долголетия: получают образование по программам Университета третьего возраста, участвуют в Серебряной лиге КВН, проводят туристические слеты, творческие конкурсы и окружные форумы. За прошлый год помощь волонтеров «серебряного возраста» получили 5 371 человек.
Ранее мы сообщали, что в Ханты-Мансийске торжественно открыли VIII Всероссийский форум «серебряных» добровольцев.