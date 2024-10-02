В Югре проходит конкурс волонтеров-экскурсоводов серебряного возраста
Департамент промышленности Югры до 18 октября 2024 года проводит третий конкурс экскурсионных маршрутов волонтеров-экскурсоводов серебряного возраста «Моя судьба — Югорский край».
К участию приглашаются мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, проживающие в нашем регионе. Тематику маршрутов можно выбрать любую: историческую, патриотическую, промышленную, краеведческую, культурно-познавательную, экологическую, этнографическую, музейную, религиозную, профориентационную, сельскую и др.
Заявку, конкурсную работу нужно направить на адрес электронной почты: konkursyugra@yandex.ru.
«В состав конкурсной работы входит: индивидуальный текст экскурсии, «портфель» экскурсовода, электронная презентация, видеозапись проведения экскурсии продолжительностью не более 10 минут (при наличии) и дополнительные материалы для качественного сопровождения экскурсии (по желанию конкурсанта)», — сообщают организаторы.
18 конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов по результатам оценки конкурсных работ, включаются в список участников социального тура «Моя судьба — Югорский край». Публичная защита конкурсных работ состоится с 16 по 17 октября.
Лучшие конкурсные работы будут награждены дипломами лауреатов конкурса I, II, III степеней, памятными подарками.
Подробнее ознакомиться с требованиями к конкурсу и порядку его проведения, а также скачать форму заявки на участие можно по ссылке.