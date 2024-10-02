Президент России подписал указ об осеннем призыве
На военную службу в октябре-декабре 2024 года призовут 133 тысячи человек. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Призываться на службу будут россияне в возрасте от 18 до 30 лет. Одновременно будут уволены в запас солдаты, матросы, сержанты и старшины, у которых закончился срок призывной службы. Призыв продлится с 1 октября по 31 декабря 2024 года. Во время нынешнего призыва будут раздавать бумажные повестки. Их будут выдавать лично под расписку и отправлять заказными письмами.
«Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут, - сообщил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский. - Срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев, а отправки призывников со сборных пунктов спланированы с 15 октября 2024 года».
Отметим, что в ходе весенней призывной кампании в этом году, согласно указу президента РФ, на срочную военную службу призвали 150 тысяч новобранцев. В ходе прошлого осеннего призыва в армию направили 130 тысяч человек.
Напомним, 1 января 2024 года вступили в силу изменения в системе призыва в армию, в соответствии с ними максимальный возраст для призыва на срочную военную службу увеличен до 30 лет.