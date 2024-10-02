Югра поможет жителям Авдеевки подготовиться к зиме
Решение о направлении жителям Донецкой Народной Республики дополнительной помощи принято на заседании оперативного штаба автономного округа, которое провел Губернатор Югры Руслан Кухарук. Оперштаб состоялся в День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.
«В числе приоритетов работы Правительства Югры – поддержка жителей Донбасса, помощь нашей подшефной территории, ставшей близкой и родной Макеевке, поддержка жителей Донбасса. Обстановка в новых регионах остается напряженной. Мы в постоянном диалоге с руководством Донецкой Народной Республики, администрацией города Макеевка. Сегодня принимаем ряд важных решений по оказанию помощи жителям Макеевки в восстановлении инфраструктуры, создании условий для полноценной жизни, в первую очередь детей», – отметил Губернатор Югры Руслан Кухарук.
В план мероприятий по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению объектов инфраструктуры Макеевки в 2024 году были внесены дополнения с учетом обращений администрации города и Главы Донецкой Народной Республики. Будет приобретено 167 аптечек для медицинских кабинетов всех образовательных организаций Макеевки. В декабре в Государственном академическом Большом театре России будет организован проект «Дни Югры». Участие в этом событии по приглашению округа примут воспитанники городского дворца детского и юношеского творчества им. В.Г. Джарты. Также к ребятам присоединятся югорчане – дети из семей многодетных, участников специальной военной операции, юные таланты - победители международных и всероссийских конкурсов и олимпиад.
Летом этого года в ходе рабочей поездки Губернатора Югры в Донецкую Народную Республику Руслан Кухарук посетил город Авдеевку, где работает Гуманитарный добровольческий корпус Югры. По итогам командировки в ДНР, встречи с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным на оперштабе закрепили решение об оказании помощи в восстановлении жилого дома для подготовке к зиме. «До холодов восстановим жилой дом 73 по улице Ленина Авдеевки, который пострадал в ходе боевых действий. Доставим жителям дома дизельный генератор, обогреватели. В преддверии зимы важно обеспечить жильцам безопасность, тепло и свет», – нацелил Руслан Кухарук.
Макеевка является подшефной территорией Югры с мая 2022 года. Тогда было заключено соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает оказание Макеевке и ее жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь. Также в документе зафиксирован взаимный интерес сторон к сотрудничеству и реализации совместных проектов и решений в сфере промышленности, АПК, развития предпринимательства, науки и образования, спорта, индустрии туризма, молодежной политики, культуры, добровольчества, охраны здоровья и социальной защиты населения. За период 2022-2023 в Макеевке отремонтировано 196 многоквартирных дома, 29 объектов школьного и дошкольного образования, из них 15 детских садов, 14 школ, 17 пищеблоков в образовательных учреждениях. Установлено 1907 светильников уличного освещения, восстановлено более 5,5 тысячи метров сетей водоснабжения и водоотведения, пробурено 34 скважины для восстановления работы котельных, отремонтировано центральное здание МФЦ.
В текущем году завершен ремонт 18 помещений пищеблоков в образовательных учреждениях. Работы ведутся по обустройству в школах города 5 спортивных площадок и 1 поле для мини-футбола, продолжается восстановление коммунальной инфраструктуры, уже отремонтировали 2 подстанции из 27 объектов сетей электроснабжения, заменили 318 светильников уличного освещения из 500, на финальной стадии ремонт жилого дома. Так же ремонтируем более 6-километров участка автодороги Макеевка – Ясиноватая и мостового перехода через канал «Северский Донец-Донбасс».
Департамент внутренней политики