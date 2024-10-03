Масштабная бизнес-экспедиция собрала предпринимателей Югры в «Окуневских зорях»
Третья «Бизнес-экспедиция» состоялась на площадке лагеря «Окуневские зори» в Советском районе с 27 по 29 сентября.
В неформальной обстановке 140 югорских предпринимателей приняли участие в работе нетворкинг-сессии, экономических симуляторов, мастермайндах и бизнес-чемпионатах, направленных на поиск выигрышных и прибыльных стратегий.
«Сегодня особенно важно развивать многозадачность, креативность, навыки так называемого пластичного мозга. Одно из предложений, которое сегодня озвучили — внедрить сквозное обучение креативным индустриям в школах и вузах. Таким образом мы вырастим новое поколение разносторонних предпринимателей, готовых к различным ситуациям. Фонд «Мой Бизнес», являясь опорной организацией в сфере развития креативных индустрий, будет работать над реализацией этой инициативы», — отметил генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» Денис Скрыганов.
Бизнесмены конструировали персональные треки, осваивали навыки импровизационного поведения, учились действовать в сложнопрогнозируемых ситуациях, работали с ChatGPT в качестве бизнес-ассистента и оптимизировали процессы с помощью искусственного интеллекта.
«Я уже в третий раз участвую в «Бизнес-экспедиции» и каждый год удивляюсь масштабу и креативу организаторов мероприятия. Перед нами ставят сложные задачи, чтобы мы выходили из зоны комфорта, прокачивали креатив, а это потом помогает в реальном бизнесе. В этом году экспедиция подсветила мне очень интересную вещь — мой бизнес исключительно в оффлайн-формате», — прокомментировала участница из Нягани Марина Ахметгалиева.
Организовал мероприятие Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».