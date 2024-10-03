Волонтёры Югры посетили выставку «Сила в правде — гордость и победа»
Волонтеры со всей Югры собрались в Сургуте чтобы обсудить роль волонтёрских и общественных организаций в воспитание молодёжи. Организатором визита выступила партия «Единая Россия». Многие ее представители являются волонтёрами и оказывают помощь как военнослужащим, так и мирному населению. Первым пунктом программы визита значилось посещение единственной в России передвижной выставки трофейной техники стран НАТО.
«Побывал на выставке трофейной военной техники стран НАТО, захваченной группировкой «Центр» в ходе специальной военной операции. Для меня главная мысль этой выставки — развеять миф о непобедимости натовской техники. Подтверждением служит главный экспонат выставки — подбитый американский танк Abrams. Он был обезврежен беспилотником «Упырь», а управлял этим дроном военнослужащий из Нягани с позывным «Рассвет», — отметил руководитель Ханты-Мансийского Регионального исполнительного комитета Партии «Единая Россия» Николай Заболотнев.
В рамках визита в Сургут масштаб экспозиции оценили более 150 волонтеров и представителей общественных организаций со всего округа.
«Считаю данную выставку обязательной и желательно, чтобы она посетила каждый уголок нашей необъятной Родины. Пусть каждый гражданин нашей страны видит, с чем сталкиваются на поле боя наши герои. Осматривая экземпляры на выставке, поражаешься количеству выпускаемой техники со стороны недружественных стран, их модификациям и назначению. Некоторые экземпляры поразили своими размерами. Гордость берет за наших воинов, которые сражаются за правду доблестно и отважно», — поделился впечатлением участник СВО, председатель Ассоциации ветеранов десантных войск и войск спецназа Иван Плотников.
Напомним, что выставка «Сила в правде — гордость и победа» является совместным проектом Центрального военного округа, партии «Единая Россия», полпредства в УрФО и правительств регионов, в том числе Югры. Сургут стал единственным городом в Югре, кому выпала такая честь принимать экспозицию. Выставка работает с 27 сентября на территории у Ледового дворца спорта ежедневно с 11:00 до 20:00. Сургутян и гостей города ждут до 5 октября включительно.