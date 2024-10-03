Руслан Кухарук поздравил югорчан с Днем среднего профессионального образования
Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил студентов и их наставников с Днем среднего профессионального образования.
«Сегодня в Югре работает 29 колледжей, где каждый может найти специальность по душе — от разведки нефтяных и газовых месторождений до вокального искусства и живописи. Свой выбор уже сделали 35 867 студентов, которые прямо сейчас получают образование в средних специальных учебных заведениях автономного округа», — написал Руслан Кухарук в своем телеграм-канале.
По его словам, во время встреч с жителями, которые проходили этим летом, в каждом муниципалитете звучал вопрос об увеличении числа рабочих специальностей, по которым ведется подготовка в колледжах региона.
«Специалисты департамента образования Югры работают в этом направлении с учетом запроса предприятий. Создаем новые возможности для обучения вместе», — подчеркнул глава региона.
Также сегодня состоится финал Всероссийского конкурса «Мастер года». За первое место борется преподаватель из Сургута Евгений Ежов, вошедший в десятку сильнейших наставников системы среднего профессионального образования в России. Представитель нашего региона прошел все три этапа конкурса: решение образовательных кейсов, открытый урок и мини-занятие.