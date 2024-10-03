Председатель Народного совета ДНР Артём Жога назначен полпредом президента в Уральском федеральном округе
Владимир Путин назначил Артёма Жогу полпредом президента в Уральском федеральном округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тelegram-канал Кремля.
Президент России провел встречу с Артёмом Жогой и выразил уверенность, что депутаты ДНР найдут достойную замену Жоге на посту главы парламента республики.
Артём Жога пообещал Путину, что будет работать и служить там, где он нужен.
«Многие участники программы «Время героев» уже получают важные должности, согласованы новые назначения, в том числе в Администрации президента. Они показали себя самым наилучшим образом не только в боевых условиях, когда им приходилось рисковать своей жизнью, здоровьем в интересах России, защищая Россию, но они показали очень хорошие результаты в ходе подготовки на платформе «Время героев», — сказал президент.
Напомним, Артём Жога родился 18 января 1975 года в поселке Широкий Сусуманского района Магаданской области. С 1990 годов проживал на Украине в городе Славянске Донецкой области, занимался предпринимательством.
В 2014 году вступил в народное ополчение Донбасса. Служил в батальоне «Спарта» — подразделении народной милиции ДНР, которым командовал Арсен Павлов (позывной «Моторола»).
В 2016 году подразделение возглавил сын Артёма Жоги — Владимир. Сам Артём Жога занял должность начальника штаба. После гибели сына в марте 2022 года стал командиром батальона.
10 сентября 2023 года был избран депутатом республиканского парламента от партии «Единая Россия». 20 сентября 2023 года его избрали председателем Народного совета ДНР.
Награжден орденом Мужества.
«Это большая, важная работа. Урал — это промышленный регион, и не просто промышленный. Там большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса сосредоточено. Очень важно помогать людям, поддержать их в текущей работе», — отметил российский президент.
Врио секретаря Генсовета Единой России, первый зампред СФ Владимир Якушев, комментируя назначения Артёма Жоги, подчеркнул, что новый полпред Уральского федерального округа пользуется заслуженным авторитетом среди бойцов и у миллионов жителей России, а также имеет богатый боевой опыт, показал свою эффективность в законодательной власти, прошёл стажировку в Администрации Президента.
«Регионы УрФО вносят значимый вклад в экономику России, играют важную роль в достижении национальных целей и задач, поставленных президентом. Здесь сформированы сильные управленческие команды, которые понимают потенциал Урала и знают, как его реализовать. А самое важное, налажен продуктивный диалог и сотрудничество по самым разным направлениям», — отметил Владимир Якушев.
Губернатор Югры Руслан Кухарук, комментируя назначение Жоги в своих социальных сетях, напомнил, что благодаря поддержке последнего округу удалось вывести проект по созданию музея трудовых династий России на федеральный уровень.
«От имени югорчан поздравляю Артёма Владимировича! Для нашего региона большая честь работать вместе с таким выдающимся человеком, героем Донецкой Народной Республики. Артем Владимирович не раз посещал Югру, говорил о своем уважении к нашему региону, отмечал уровень заботы об участниках специальной военной операции и их семьях. Благодаря личному участию и вниманию Артема Владимировича удалось масштабировать до федерального уровня одну из наших региональных инициатив — создание музея, посвященного трудовым династиям России.
Уверен, нас ждет большое число совместных проектов и решений, направленных на повышение качества жизни югорчан и в целом жителей всех уральских регионов. Будем трудиться вместе ради общего дела, ради общей Победы», — подчеркнул Руслан Кухарук.