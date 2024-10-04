Более 800 неработающих пенсионеров Югры, отправившихся на отдых на личном автомобиле, получили от государства компенсацию за проезд
С начала 2024 года Отделение Социального фонда России по Югре возместило стоимость проезда к месту отдыха и обратно более 800 неработающим пенсионерам, которые путешествовали на личном автомобиле.
Неработающие пенсионеры-северяне могут возместить затраты на проезд к месту отдыха и обратно раз в два года. Компенсацию можно получить при путешествии на поезде, самолете, морском или речном транспорте, а также на личном автомобиле. При проезде к месту отдыха и обратно на личном авто возвращаются средства, потраченные на бензин, газ или другое топливо.
«При расчете компенсации учитывается кратчайший путь до места отдыха и обратно, а также нормы расхода топлива, установленные Министерством транспорта РФ для каждой модели автомобиля. Максимальная сумма возмещения ограничена. Она определяется по средней стоимости проезда в плацкартном вагоне пассажирского поезда от места проживания пенсионера до места отдыха», — сообщает Отделение Социального фонда России по Югре.
Заместитель управляющего ОСФР по Югре Ольга Галюк обращает особое внимание на то, что по чекам с автозаправочных станций определяется маршрут проезда.
«Поэтому первую заправку топливом необходимо производить в месте, откуда начинается путешествие. Например, чек с АЗС в Сургуте подтверждает начало маршрута из этой точки и выезд из районов, приравненных к Крайнему Северу», — уточняет она.
Вместе с заявлением на оплату проезда пенсионерам нужно предоставить документ о том, что автомобиль принадлежит получателю компенсации либо его супруге или супругу. Также нужно предоставить чеки с заправки и выданную РЖД справку о средней стоимости проезда в плацкартном вагоне до места отдыха и обратно, актуальной на даты поездки. Такую справку можно получить на железнодорожной станции/вокзале или онлайн через электронные сервисы РЖД.
Заявление о возмещении расходов можно подать после поездки на портале госуслуг, прикрепив сканы или фото документов, либо лично в клиентской службе Отделения СФР по Югре или в МФЦ.
По оставшимся вопросам можно обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по Югре через единый контакт-центр: 88001000001 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в пн. с 09:00 до 18:00, вт.-пт. с 09:00 до 17:00).