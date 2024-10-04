В Екатеринбурге представили нового полпреда Президента России в УрФО Артёма Жогу
В Екатеринбурге состоялась церемония представления полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Артёма Жоги.
Своего преемника представил бывший полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
«Я представляю Артема Жогу в качестве полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. Он прошел программу обучения «Время героев» для участников специальной военной операции, которая позволяет работать на госслужбе и в органах власти», — сказал Владимир Якушев.
Артем Жога рассказал о своих ближайших планах и пообещал максимально быстро войти в курс дел на Урале.
«Моя задача — сохранять и умножать благосостояние, благополучие УрФО, заниматься его развитием. Буду прилагать максимальные усилия для работы и развития нашего региона. Буду выполнять задачи, поставленные президентом, мы обсудим все это с губернаторами», — заявил новый полпред.
Также он отметил, что уже посещал ранее Югру в рамках предвыборной кампании президента.
«Регион очень понравился. Уверен, что при посещении всех регионов, более близком, детальном знакомстве также сделаю для себя положительные выводы», — сказал он.
Напомним, 2 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Артёма Жоги полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе.
«Многие участники программы «Время героев» уже получают важные должности, согласованы новые назначения, в том числе в Администрации президента. Они показали себя самым наилучшим образом не только в боевых условиях, когда им приходилось рисковать своей жизнью, здоровьем в интересах России, защищая Россию, но они показали очень хорошие результаты в ходе подготовки на платформе «Время героев», — сказал тогда президент.
Артём Жога родился 18 января 1975 года в поселке Широкий Сусуманского района Магаданской области. С 1990 годов проживал на Украине в городе Славянске Донецкой области, занимался предпринимательством. В 2014 году вступил в народное ополчение Донбасса. Служил в батальоне «Спарта» — подразделении народной милиции ДНР, которым командовал Арсен Павлов (позывной «Моторола»). В 2016 году подразделение возглавил сын Артёма Жоги — Владимир. Сам Артём Жога занял должность начальника штаба. После гибели сына в марте 2022 года стал командиром батальона. 10 сентября 2023 года был избран депутатом республиканского парламента от партии «Единая Россия». 20 сентября 2023 года его избрали председателем Народного совета ДНР. Награжден орденом Мужества.