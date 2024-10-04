В обновленном бюджете Югры делают упор на улучшение качества жизни
Проект основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики Югры на ближайшие три года рассмотрели на заседании комиссии по бюджетным проектировкам на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
«Бюджет региона формируется с учетом тем и вопросов, которые обозначили жители на наших встречах в муниципалитетах округа. Вместе с профильными департаментами корректируем действующие региональные программы и разрабатываем новые. При формировании главного финансового документа округа делаем упор на улучшение качества жизни югорчан», — отметил губернатор Югры Руслан Кухарук.
Глава региона подчеркнул, что важно продолжать создавать комфортные условия для развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства.
«Определены приоритетные направления финансирования. Среди них — помощь участникам СВО и членам их семей, капитальный ремонт дорог местного и регионального значения, увеличение социальных выплат, повышение размера оплаты труда работникам бюджетной сферы, восстановление инфраструктуры в подшефной Макеевке, а также реализация новой адресной программы переселения из аварийного жилья, признанного таковым с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года», — рассказал губернатор.
Также с учетом мнения жителей включены проекты формирования комфортной городской среды.
«Особое внимание уделяем благоустройству спортивных зон и прилегающих территории около образовательных организаций региона. Об этом говорили в рабочих поездках по муниципалитетам. Отдельный блок корректировок бюджета затрагивает строительство социальных объектов в городах Югры, модернизацию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан и приобретение необходимого оборудования для сотрудников пожарной охраны», —отметил Руслан Кухарук.