Югорские учителя участвуют во Всероссийском форуме классных руководителей
10 учителей из Югры принимают участие во Всероссийском форуме классных руководителей, который проходит с 3 по 5 октября в Москве.
Тысячу классных руководителей и кураторов групп в ссузах со всей страны, а также из Байконура ждут панельные дискуссии, круглые столы и мастер-классы. Главные темы форума: проблемы взаимоотношений в педагогическом коллективе, безопасность учителей и учеников, воспитание ценностями, инструменты и подходы к профориентации.
«Участие в форуме классных руководителей для педагогов Югры — значимое событие. Четвертый год подряд в состав делегации входят лучшие классные руководители и кураторы СПО с разных муниципалитетов нашего округа. Благодаря плодотворной работе на федеральных площадках активисты привозят массу идей, реализуют их, а также представляют лучшие воспитательные практики Югры», — отметила учитель русского языка и литературы школы №9 Ханты-Мансийска Наталья Крайнова.
Напомним, что при поддержке департамента образования и науки Югры и АУ «Институт развития образования» в округе стал проводиться региональный этап форума, а в этом году создана ассоциация классных руководителей региона.
Всем участникам предстояло пройти сложный конкурсный отбор, чтобы оказаться на форуме. Всего в этом году было подано более 40 тысяч заявок.
Форум классных руководителей ежегодно проводится Министерством Просвещения РФ с 2020 года по поручению президента Владимира Путина. Стратегическим партнером мероприятия выступает АНО «Диалог Регионы».