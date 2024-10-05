Руслан Кухарук поздравил учителей с профессиональным праздником
Сегодня по всей России отмечается День учителя. С поздравительным словом к педагогам обратился губернатор Югры Руслан Кухарук.
«Сегодня профессиональный праздник отмечают наши педагоги и наставники. В День учителя мы благодарим всех, кто посвящает свою жизнь работе с детьми, делает это по зову сердца и на долгие годы остается верен своему призванию — раскрывать таланты и способности наших детей. Спасибо за ваш труд! Пусть каждый день будет наполнен гордостью за достижения ваших учеников. Желаю крепкого здоровья, благополучия, мира и добра! С праздником, наши дорогие учителя!» — заявил Руслан Кухарук в своем телеграм-канале.
Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой годовщину принятия рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО 1966 года о положении учителей — первого международного документа о правовом статусе работников образования. Кроме того, 5 октября 1997 года Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Рекомендации о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений. Всемирный день учителя – это повод выразить благодарность учителям, оценить их работу и помочь им совершенствоваться.