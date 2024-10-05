Губернатор Югры вручил награды участникам специальной военной операции
Губернатор Югры Руслан Кухарук наградил участников СВО. Торжественная церемония прошла в Ханты-Мансийске. «Ордена Мужества», медали «За отвагу» и «За храбрость» получили 18 военнослужащих.
«В единстве мы продолжаем идти к Победе. Югорчане оказывают помощь бойцам и их семьям, наши добровольцы работают в новых регионах, но ключевые действия остаются за теми, кто находится на передовой. Уверен, что бойцам сегодня было приятно разделить этот значимый момент с родными, близкими и подрастающим поколением — участниками движения «Юнармия», для которых наши военнослужащие показывают пример настоящего патриотизма, ответственности за свою страну», — высказался Руслан Кухарук в своем телеграм-канале.