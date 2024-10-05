В Югре отметили значение спорта для адаптации детей с ограниченными возможностями
Спорт занимает очень важное место в процессе адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Такой посыл озвучили организаторы Межрегионального открытого инклюзивного детского фестиваля «Футбол — школа жизни», который состоялся накануне в Ханты-Мансийске.
Напомним, инициатором акции, которая реализуется в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», является Благотворительный фонд «Под флагом добра». Руководители и амбассадоры фонда приехали в столицу Югры, чтобы подарить детям большой спортивный праздник, который, по общему мнению, должен стать для нашего региона традиционным.
Проведение фестиваля в автономном округе стало возможным в том числе благодаря активному участию регионального департамента физической культуры и спорта и Центра адаптивного спорта Югры. Как отметила директор депспорта Софья Конух, каждый из причастных к этому проекту вложил в него частичку своего сердца. Она также напомнила, что в сфере развития мини-футбола Югра занимает лидирующее место среди других субъектов России.
«Огромное спасибо руководству фонда за то, что доверились нам, включили в пул тех городов и регионов, где реализуется этот проект. Это неслучайный выбор. Мы также участвуем в экспериментальном проекте «Спорт — норма жизни» в части вовлечения людей с инвалидностью в занятия физической культурой и спортом. Инклюзивные мероприятия являются для нас крайне важными. В прошлом году мы проводили Специальную олимпиаду России. И таких фестивалей, как сегодняшний, нужно проводить как можно больше. Отмечу, что благодаря работе региональной федерации футбола во главе с Сергеем Борисовичем Власовым мы занимаем первое место по развитию мини-футбола в стране. Югорчане очень любят этот вид спорта — сейчас им у нас занимаются порядка 30 тысяч человек», — сказала Софья Конух.
Директор Центра адаптивного спорта Югры Наталья Кравченко обратила внимание на то, что такие турниры — прекрасная возможность для вовлечения в занятия спортом людей с ограниченными возможностями здоровья. Она также поблагодарила организаторов фестиваля за внимание к нашему региону. Добавим, что под эгидой фестиваля «Футбол — школа жизни» был организован первый мини-футбольный турнир Специальной спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа — Югры для детей с интеллектуальными нарушениями.
«Цель таких мероприятий не только в спортивной составляющей, но также и в общении, в объединении единомышленников. Благодаря поддержке директора фонда «Под флагом добра Натальи Вячеславовны Давыдовой мы решили объединить два мероприятия: фестиваль и турнир Специальной спартакиады Югры. Мы были рады такой возможности. Горящие глаза, неравнодушные лица детей, которых мы объединили этим проектом, того стоили», — сказала Наталья Кравченко.
Президент федерации футбола Югры Сергей Власов подтвердил, что фестиваль стал грандиозным мероприятием для нашего региона. Он обратил внимание, что амбассадорами фестиваля являются прославленные футболисты, такие как Дмитрий Градиленко и Дмитрий Сенников.
«Мы много слышали об этом проекте, а теперь увидели своими глазами. В состав делегации фонда вошли знаменитые игроки, заслуженные люди. Спасибо, что приехали к нам. На территории округа реализуется множество проектов, например, «Футбол — в школы», «Мини-футбол — в школы», а также аналогичные проекты для вузов и средне-специальных учебных заведений. Кроме того, мы участвуем во всех федеральных проектах и добиваемся неплохих результатов. А по развитию футзала, как уже заметила Софья Евгеньевна, наша федерация третий год подряд находится на первом месте в России. Хотелось бы пожелать, чтобы такие фестивали не стали разовой акцией, а проходили у нас ежегодно и охватывали не только муниципалитеты нашего округа, но и соседние регионы, в том числе Ямал и Тюменскую область. Мы общаемся с коллегами из этих регионов, сотрудничаем, есть совместные проекты. И такой фестиваль как межрегиональная площадка наверняка был бы востребован. У него несомненно большое будущее», — высказался Сергей Власов.
Главный врач Ханты-Мансийской клинической психоневрологической больницы Яна Качальская особо отметила значение спорта как профилактического элемента для работы с детьми с ментальными нарушениями.
«Психического здоровья без спорта вообще, я считаю, не бывает. Укрепление тела физическими нагрузками отражается и на психическом состоянии человека. Что касается инклюзивных проектов, то в округе реализуется программа по адаптации лиц с ментальными нарушениями. И когда к нам обращаются на первичный прием или встают на учет и дети, и взрослые, мы предлагаем в числе прочего поучаствовать в программах со спортивной составляющей. Футбол в этом плане как командный вид спорта способствует социальной адаптации детей, учит их общаться. Поэтому в данном направлении следует развиваться», — высказалась руководитель медицинского учреждения.
Напомним, в Межрегиональном открытом инклюзивном детском фестивале «Футбол — школа жизни», который прошел на площадке Универсального спортивного комплекса №1, приняли участие более 170 детей и подростков из Ханты-Мансийска, Сургута, Нягани, Мегиона, Нижневартовска, Березово и Сургутского района. Амбассадорами проекта выступили звезды спорта прошлых лет: чемпион и обладатель кубка России, игрок сборной страны по футболу Дмитрий Сенников, чемпион России по футболу Дмитрий Градиленко, трехкратный призер чемпионатов Европы по мини-футболу Константин Маевский, призер Всемирной Универсиады по футболу Елена Рыжикова и другие.
Такие фестивали ранее проходили в Москве, Наро-Фоминске, Таганроге, Новокузнецке, Тюмени, Федеральной территории «Сириус», Всероссийском детском центре «Орлёнок» и так далее.