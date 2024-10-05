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Фото: Центр социальных медиа Югры

В Югре отметили значение спорта для адаптации детей с ограниченными возможностями

05.10.2024

Спорт занимает очень важное место в процессе адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Такой посыл озвучили организаторы Межрегионального открытого инклюзивного детского фестиваля «Футбол — школа жизни», который состоялся накануне в Ханты-Мансийске.

Напомним, инициатором акции, которая реализуется в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», является Благотворительный фонд «Под флагом добра». Руководители и амбассадоры фонда приехали в столицу Югры, чтобы подарить детям большой спортивный праздник, который, по общему мнению, должен стать для нашего региона традиционным.

Проведение фестиваля в автономном округе стало возможным в том числе благодаря активному участию регионального департамента физической культуры и спорта и Центра адаптивного спорта Югры. Как отметила директор депспорта Софья Конух, каждый из причастных к этому проекту вложил в него частичку своего сердца. Она также напомнила, что в сфере развития мини-футбола Югра занимает лидирующее место среди других субъектов России.

«Огромное спасибо руководству фонда за то, что доверились нам, включили в пул тех городов и регионов, где реализуется этот проект. Это неслучайный выбор. Мы также участвуем в экспериментальном проекте «Спорт — норма жизни» в части вовлечения людей с инвалидностью в занятия физической культурой и спортом. Инклюзивные мероприятия являются для нас крайне важными. В прошлом году мы проводили Специальную олимпиаду России. И таких фестивалей, как сегодняшний, нужно проводить как можно больше. Отмечу, что благодаря работе региональной федерации футбола во главе с Сергеем Борисовичем Власовым мы занимаем первое место по развитию мини-футбола в стране. Югорчане очень любят этот вид спорта — сейчас им у нас занимаются порядка 30 тысяч человек», — сказала Софья Конух.

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Директор Центра адаптивного спорта Югры Наталья Кравченко обратила внимание на то, что такие турниры — прекрасная возможность для вовлечения в занятия спортом людей с ограниченными возможностями здоровья. Она также поблагодарила организаторов фестиваля за внимание к нашему региону. Добавим, что под эгидой фестиваля «Футбол — школа жизни» был организован первый мини-футбольный турнир Специальной спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа — Югры для детей с интеллектуальными нарушениями.

«Цель таких мероприятий не только в спортивной составляющей, но также и в общении, в объединении единомышленников. Благодаря поддержке директора фонда «Под флагом добра Натальи Вячеславовны Давыдовой мы решили объединить два мероприятия: фестиваль и турнир Специальной спартакиады Югры. Мы были рады такой возможности. Горящие глаза, неравнодушные лица детей, которых мы объединили этим проектом, того стоили», — сказала Наталья Кравченко.

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Президент федерации футбола Югры Сергей Власов подтвердил, что фестиваль стал грандиозным мероприятием для нашего региона. Он обратил внимание, что амбассадорами фестиваля являются прославленные футболисты, такие как Дмитрий Градиленко и Дмитрий Сенников.

«Мы много слышали об этом проекте, а теперь увидели своими глазами. В состав делегации фонда вошли знаменитые игроки, заслуженные люди. Спасибо, что приехали к нам. На территории округа реализуется множество проектов, например, «Футбол — в школы», «Мини-футбол — в школы», а также аналогичные проекты для вузов и средне-специальных учебных заведений. Кроме того, мы участвуем во всех федеральных проектах и добиваемся неплохих результатов. А по развитию футзала, как уже заметила Софья Евгеньевна, наша федерация третий год подряд находится на первом месте в России. Хотелось бы пожелать, чтобы такие фестивали не стали разовой акцией, а проходили у нас ежегодно и охватывали не только муниципалитеты нашего округа, но и соседние регионы, в том числе Ямал и Тюменскую область. Мы общаемся с коллегами из этих регионов, сотрудничаем, есть совместные проекты. И такой фестиваль как межрегиональная площадка наверняка был бы востребован. У него несомненно большое будущее», — высказался Сергей Власов.

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Главный врач Ханты-Мансийской клинической психоневрологической больницы Яна Качальская особо отметила значение спорта как профилактического элемента для работы с детьми с ментальными нарушениями.

«Психического здоровья без спорта вообще, я считаю, не бывает. Укрепление тела физическими нагрузками отражается и на психическом состоянии человека. Что касается инклюзивных проектов, то в округе реализуется программа по адаптации лиц с ментальными нарушениями. И когда к нам обращаются на первичный прием или встают на учет и дети, и взрослые, мы предлагаем в числе прочего поучаствовать в программах со спортивной составляющей. Футбол в этом плане как командный вид спорта способствует социальной адаптации детей, учит их общаться. Поэтому в данном направлении следует развиваться», — высказалась руководитель медицинского учреждения.

Напомним, в Межрегиональном открытом инклюзивном детском фестивале «Футбол — школа жизни», который прошел на площадке Универсального спортивного комплекса №1, приняли участие более 170 детей и подростков из Ханты-Мансийска, Сургута, Нягани, Мегиона, Нижневартовска, Березово и Сургутского района. Амбассадорами проекта выступили звезды спорта прошлых лет: чемпион и обладатель кубка России, игрок сборной страны по футболу Дмитрий Сенников, чемпион России по футболу Дмитрий Градиленко, трехкратный призер чемпионатов Европы по мини-футболу Константин Маевский, призер Всемирной Универсиады по футболу Елена Рыжикова и другие.

Такие фестивали ранее проходили в Москве, Наро-Фоминске, Таганроге, Новокузнецке, Тюмени, Федеральной территории «Сириус», Всероссийском детском центре «Орлёнок» и так далее.

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ugra-news.ru

05.10.2024

05.10.2024