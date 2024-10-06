В Сургуте во время выставки трофейной техники собрали 200 кг гуманитарной помощи
На выставке трофейной техники стран НАТО «Сила в правде — гордость и победа» был организован сбор гуманитарной помощи для мирных жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также для югорских бойцов, участвующих в СВО.
В итоге удалось собрать 200 кг гумпомощи и более 500 писем для солдат. Письма будут переданы тем, кто находится в госпиталях и на передовой.
«Выставка очень важна для города, региона, страны. Посетители могли соприкоснуться с тем подвигом, который совершают парни изо дня в день на линии боевого соприкосновения. Гостей очень много. Об этом говорит собранная гуманитарная помощь — за время работы экспозиции собрано более 200 кг гумпомощи. Помимо этого, люди приносили подушки, одеяла, даже рации для наших военнослужащих. «Коробки добра» направим мирным жителям. А «посылки солдату» по мере накопления будем доставлять туда, где проходят службу югорчане. Также посредством QR-кода собрано почти 150 тысяч рублей. На эти средства Гумкорпус планирует закупить швейные машинки. Их установят в офисе организации, чтобы женщины, которые сейчас шьют для бойцов дома, могли объединить усилия», — сказал председатель АНО «Гуманитарный добровольческий корпус» Эдуард Логинов.
Добавим, в последний день работы выставки для жителей и гостей города прошел большой концерт, на котором выступили известные исполнители и коллективы из Ханты-Мансийска, Сургута, Пыть-Яха и Нефтеюганска.