Многодетным семьям будет проще подтвердить право на льготы с помощью цифрового удостоверения
Цифровые удостоверения многодетным семьям для многодетных семей начали внедрять на территории Югры. Такой электронный документ упростит процедуру подтверждения права на получение льгот. При этом возможность оформления бумажного удостоверения сохранится.
Как напомнила и. о. директора департамента социального развития Югры Светлана Круглова, сегодня в округе проживают 43 тысячи 843 многодетных семьи. Департамент в электронной форме уведомит все семьи о необходимости получения удостоверения в соответствии с единым образцом. Для тех, кто уже оформил статус многодетных, в личный кабинет родителей на портале Госуслуги придёт уведомление о возможности получения цифрового удостоверения.
Губернатор Югры Руслан Кухарук поручил сделать процедуру получения нового документа максимально простой:
«Чтобы у семьи не возникло проблем в получении. Выдачу удостоверений можно организовать там, где проживает семья — вручить может глава муниципалитета».
Цифровое удостоверение упростит саму процедуру подтверждения права на получение льгот. Электронные форматы документов более удобны: если бумажное удостоверение, как правило, получают родители, то цифровым смогут пользоваться и взрослые, и дети одновременно. QR-код можно сохранить в телефоне и демонстрировать при необходимости. При этом семья по-прежнему может оформить и бумажное удостоверение. Отметим, удостоверение многодетной семьи может потребоваться, например, при льготном посещении музеев, выставок и др.
Напомним, в Югре действуют меры социальной поддержки семьям с детьми, многодетных семей, в том числе в рамках региональной госпрограммы «Социальное и демографическое развитие». Информацию обо всех мерах социальной поддержке семей с детьми можно узнать на сайте КУ ХМАО-Югры «Агентство социального благополучия населения», а также по телефону Единой горячей линии «Контакт-Центр»: 8-800-3014443.