Руслан Кухарук поздравил Владимира Путина с Днем рождения
Сегодня день рождения у Президента России Владимира Владимировича Путина. Пост-поздравление об этом в своих социальных сетях выложил губернатор Югры Руслан Кухарук.
Руководитель автономного округа подчеркнул, что благодаря национальным целям и решениям, обозначенным Президентом, улучшается качество жизни наших граждан. И Югра, как и все регионы страны, следует вектору развития, заданному лидером нашего государства.
«Мы строим школы и детские сады, благоустраиваем города и поселки, реализуем инфраструктурные проекты, развиваем науку, образование и медицину, принимаем меры поддержки для жителей, создаем условия для того, чтобы люди хотели жить, работать, создавать семьи в Югре, в России, а молодежь видела свое будущее в нашем регионе, в нашей стране», – заметил Руслан Кухарук. – Уважаемый Владимир Владимирович! Поздравляю Вас от имени всех жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры! Желаем Вам крепкого здоровья, сил и новых свершений на благо нашей Родины».
Отметим, что Президент России Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде.