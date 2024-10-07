Взаимодействие культур Севера и Юга обсудят на Международном Северном археологическом конгрессе в Сургуте
Более двухсот исследователей из 40 научных центров России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Венгрии, Польши, Германии, Италии и Китая соберутся в Сургуте с 8 по 11 октября на VI Международном Северном археологическом конгрессе.
Акцент в работе конгресса будет сделан на взаимодействие культур Севера и Юга. В течение четырех дней участников форума на площадке Сургутского государственного университета ждут пленарные сессии, круглые столы и работа 8 научных секций. В рамках конгресса планируется обсуждение вопросов сохранения археологического наследия, популяризации и музеефикации уже известных памятников археологии.
«Кроме насыщенной деловой программы, участников Конгресса ждут выездные экскурсии, где они смогут осмотреть уникальные памятники археологии, расположенные близ Сургута: «Барсова гора» в поселке Барсово Сургутского района и достопримечательное место регионального значения «Сырковый сор» в поселке Салым Нефтеюганского района. Также ученые ознакомятся с предметами археологии, хранящимися в фондах Сургутского краеведческого музея, и посетят Мультимедийный исторический парк «Моя история»», — передают организаторы.
Организаторами события выступает правительство Югры, департамент культуры округа совместно с институтом истории и археологии УрО РАН.