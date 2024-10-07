В лесах Югры завершился пожароопасный сезон
С 7 октября в лесах автономного округа завершен пожароопасный период. Решение об этом с учетом погодных условий и прогноза на октябрь приняли члены оперштаба по предупреждению и ликвидации лесных и ландшафтных пожаров при правительстве Югры.
Лесопожарный сезон в регионе начался 26 апреля. Первый лесной пожар потушили 27 апреля в Кондинском лесничестве.
За полгода работники лесопожарных формирований Югры обнаружили и ликвидировали 346 природных пожаров: 298 лесных пожаров на площади 9181,7 га, 44 ландшафтных возгорания площадью 1196,4 га и 4 очага огня в государственном заповеднике «Малая Сосьва» на площади 97,1 га. Причинами пожаров в 77 % случаев стала грозовая активность, 23 % возгораний возникли по вине жителей.
«Пожароопасный сезон в сравнении с прошлым годом выдался спокойным. Период с конца весны и начала лета сопровождался высоким уровнем воды и низким классом пожарной опасности, что отразилось на лесопожарной ситуации в регионе. Пик пришелся на июль. Слаженная работа и взаимодействие всех задействованных структур, многоступенчатая система мониторинга позволили снизить в регионе количество природных пожаров более чем в два раза, а их площадь сократить почти в девять раз», — отметил Егор Збродов.
Тушение природных пожаров осуществлялось силами лесопожарных формирований базы авиационной и наземной охраны лесов Югры, арендаторов лесных участков, аварийно-спасательных формирований управления МЧС России по Югре и «Центроспас-Югория». В июле в регион привлекались силы парашютно-десантных служб из Тюменской и Свердловской областей. Югорчане в свою очередь помогали в ликвидации природных пожаров в Забайкальском крае.
С завершением пожароопасного сезона работа по охране, защите и воспроизводству лесов в регионе не прекращается. Работники Авиалесоохраны Югры проводят подновление противопожарных разрывов вблизи населенных пунктов, а специалисты лесного хозяйства — лесопатологические обследования, по результатам которых назначат санитарно-оздоровительные мероприятия, а также определят площадь планируемого лесовосстановления на ближайшие годы.