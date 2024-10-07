Алексей Добровольский сообщил, что покидает пост главы департамента здравоохранения Югры
В своем телеграм-канале директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский сообщил, что меняет работу.
«В 2001 году я приехал в Югру в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска, работал хирургом, затем семь лет заместителем главного врача по хирургии, в 2012-2016 годах руководил больницей. С 2016 года возглавил окружной департамент здравоохранения. Я принял решение сменить работу, и сегодня последний из 3098 моих дней работы директором депздрава Югры. Достаточно, чтобы подвести итоги», — написал Алексей Добровольский.
Он подчеркнул, что в департаменте работает слаженная команда высококлассных специалистов, которая вместе с руководителями 91 медицинской организации округа обеспечивает доступность и качество помощи югорчанам.
«С этой командой мы выстояли в ковид, обеспечили первые шаги трансплантологии в округе, запустили в работу новый центр охраны материнства и детства в Сургуте и 1100-коечную больницу в Нижневартовске, через цифровую трансформацию и организационные решения ускорили доставку в окружные центры высоких технологий пациентов, экстренно в этом нуждающихся», — отметил глава югорского Депздрава.
Он добавил, что по оценкам Агентства стратегических инициатив Югра на третьем месте в стране по качеству медицинской помощи после Москвы и Санкт-Петербурга.
«Команда из 8,5 тысяч врачей и 21 тысячи медсестер и фельдшеров 24/7/365 бережет здоровье жителей Югры. Спасибо, коллеги! С вами всегда надежно, ваш профессионализм и преданность профессии помогали мне все 23 года работы в Югре. Верю в вас как в самую мощную региональную медицинскую команду России! Так держать!» — напутствовал Алексей Добровольский.
Он также рассказал, что в Ханты-Мансийске выросли три его сына, это лучший город страны для жизни с детьми, а просторы Югры — уникальное место, чтобы почувствовать вместе с мальчишками не только мощь сибирских рек, бесконечные зимние дороги, суровость природы, но и дать им возможность прикоснуться к богатству наших лесов, болот, тысяч озер и подземелий.
«Друзья и коллеги! Вместе с вами уверен не только в прекрасном настоящем, но и верю в яркое будущее любимого города и региона!» — написал он.