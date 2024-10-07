Руслан Кухарук проконтролировал исполнение поручений, данных в столице Югры
Губернатор Югры Руслан Кухарук подвел итоги рабочего визита в Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район.
В Ханты-Мансийском районе идет строительство нескольких объектов регионального значения.
«По поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина создаем два круглогодичных пространства — учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и образовательный центр компетенций «Добрино». Рассматриваем возможность реализации этих проектов на одной территории. Это позволит проводить масштабные окружные и всероссийские мероприятия», — отметил Руслан Кухарук.
Также губернатор оценил ход строительства культурно-спортивного комплекса в деревне Ярки, который он посещал летом.
«Работы идут согласно графику. На объекте глава Ханты-Мансийского района Кирилл Равильевич Минулин доложил, что специалисты завершают организацию сетей энергоснабжения, а также выполнение внешних работ с фасадом здания, устройство детской площадки. Как и договаривались ранее, выделяем средства на строительство подъездной дороги к объекту, включили проект в план дорожных работ на следующий год», — сообщил глава региона в своем телеграм-канале.
В Ханты-Мансийске губернатор осмотрел объекты, о которых люди писали в комментариях.
«Школу на 1500 учащихся очень ждут жители СУ-967 и близлежащих районов. Специалистами профильных департаментов прорабатывается решение о комплексном благоустройстве прилегающей территории. Объект действительно важный, поэтому подрядчику необходимо ускориться, ввести образовательное учреждение в эксплуатацию как можно раньше», — рассказал Руслан Кухарук.
Кроме того, губернатор проконтролировал исполнение поручений, данных в ходе рабочих поездок этим летом. Так, правительством Югры было принято решение о финансировании проекта по созданию улично-дорожной сети микрорайона «Береговая зона».
«Уже выполнены работы по укладке дорожного полотна рядом с новой школой. Подрядчик взял на себя обязательства до конца октября закончить работы по улицам Георгия Величко, Местная 2 и 3. Поручил департаменту пространственного развития и архитектуры совместно с администрацией города проанализировать возможности дальнейшего развития территории с применением механизма КРТ», — отметил Руслан Кухарук.
Параллельно со строительством дороги в соседнем микрорайоне почти 100 человек трудятся над возведением универсального спортивного комплекса. По словам подрядчика, первые тренировки здесь пройдут уже следующей осенью. Директор департамента физической культуры и спорта Софья Евгеньевна Конух доложила губернатору о функциональных возможностях будущего объекта. На территории площадью около 14 000 кв. м будут проводиться занятия по легкой и тяжелой атлетике, волейболу, баскетболу, боевым искусствам, боксу и скалолазанию.
«Благоустройство набережной реки Иртыш ранее уже обсуждали с хантымансийцами и командой муниципалитета. По нацпроекту «Жилье и городская среда» в прошлом году здесь установили спортивную площадку «Русский ниндзя», а уже в этом году была создана зона для занятий паркуром. Вместе с главой города Максимом Павловичем Ряшиным обсудили варианты дальнейшего благоустройства набережной с привлечением инвесторов. Проекты обязательно рассмотрим на заседании Градостроительного совета Югры», — подытожил Руслан Кухарук.