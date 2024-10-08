Учителя из разных регионов подружат классы
Десять учителей из Югры приняли участие в IV Всероссийском форуме классных руководителей, который накануне завершился в Москве.
В этом году по итогам мероприятия с 18 октября стартует проект «Дружба классами». Педагоги из разных регионов смогут подружить классы, выполняя задания на консолидацию школьных обществ.
«На площадках ФКР обсуждаются важные вопросы: взаимодействие с родительским сообществом, детский отдых, единые подходы в организации воспитательной работы. Опыт нашего округа достойно представлен на федеральном уровне, а наши коллеги привезли в свои муниципалитеты новые идеи», — отметил директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.
Форум проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Стратегический партнер — АНО «Диалог Регионы».