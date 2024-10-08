Малым компаниями из Югры помогут найти крупных заказчиков
Чтобы помочь предпринимателям округа выйти на закупки крупных компаний, Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» заключил соглашение с ПАО НК «РуссНефть».
Речь идет об участии нефтяной компании в сервисе Корпорации МСП «Производственная кооперация и сбыт», где крупные частные компании, в том числе иностранные, размещают свои запросы на промышленную продукцию и продовольственные товары. В свою очередь в сервисе формируются Реестры промышленных компаний и поставщиков продуктов питания среди МСП.
«Договорились, что для поиска поставщиков среди МСП компания «РуссНефть» будет использовать этот сервис, что существенно облегчит малым предприятиям участие в её закупках. Предпринимателю нужно зайти на платформу МСП, изучить запросы крупных компаний и оставить заявку на тот запрос, который заинтересовал. После этого специалисты Фонда «Мой Бизнес» возьмут югорского предпринимателя на полное сопровождение, помогут провести переговоры и заключить контракт», — отметил генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» Денис Скрыганов.
Через сервис «Производственная кооперация и сбыт» своих потенциальных поставщиков ищет 81 компания из 12 стран. Всего на сайте размещено около 10 тысяч объявлений от крупных компаний, из которых более 500 — из Югры.
Еще одно соглашение в этой области подписано между Департаментом экономического развития Югры и ПАО «Интер РАО ЕЭС». Стороны договорились о сотрудничестве по вопросам импортозамещения оборудования и технологий в энергетической отрасли, в том числе с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.
Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».