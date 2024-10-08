Студенты вузов Югры представили свои проекты экспертам Сколково
В Югре завершилась образовательная программа для участников потока «Студенческий стартап» в рамках «Акселератора технологических стартапов 4.0».
Очный этап обучения участников студенческого потока акселератора проходил в Ханты-Мансийске. За три дня обучения прошли три модуля от экспертов Фонда «Сколково».
Заявки на участие в Акселераторе отправили более 100 проектов из различных городов России: Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Тюмени, Ижевска, Москвы, Уфы и других городов. По итогам было отобрано 25 технологических и 25 студенческих стартапов по трем ключевым направлениям: разработка технологий в области энергетической безопасности, здоровьесбережение и качество жизни населения, передовые инженерные технологии и новые материалы, адаптированные к условиям Севера и Арктики.
Впервые был организован очный интенсив для студенческих проектов. Участники на практике изучали траектории развития и валидацию предпринимательской идеи, процесс выстраивания клиентоцентричного бизнеса и построение бизнес-модели развития продукта.
Спикерами выступили федеральные тренеры Фонда «Сколково». Среди них сооснователь Школы современного менеджмента 1HStudy, преподаватель Высшей школы бизнеса (РУДН), ведущий спикер ГБУ «МБМ» Дмитрий Разбегаев и коммерческий директор финтех-компании Cardoo, эксперт по маркетингу и продажам Алексей Добрусин.
«Мы с командой представляем проект «Профориентированный VR кейс-чемпионат». Предлагаем использовать VR-среду для кейс-чемпионата не только в выдаче вводных данных, но и для формулировки задания, первичную работу над заданием также сделать в VR. Мы предполагаем, что это позволит улучшить степень обучения, сделать его более понятным и интересным для нашей целевой аудитории — школьников и студентов. Вообще, именно на акселераторе мы поняли, что можем предложить и нефтегазовым компаниям услуги по проведению нашего кейс-чемпионата, тем самым помочь им в поиске квалифицированных молодых кадров. До акселератора мы даже не рассматривали такую часть работы над нашим проектом», — делится итогами участия в проекте участница акселератора Анна Зорина.
Следующим этапом станет трекинг студенческих проектов, который пройдет 9 октября по 10 ноября. Участники будут «доупаковывать» свои проекты, чтобы представить их на Демо-дне на площадке Югорского экономического форума. Пять лучших проектов получат гранты по два миллиона рублей каждый на реализацию своего проекта.
«В этом году «Акселератор технологических стартапов в Югре» разделен на два потока: студенческий и технологический стартапы. Решили больше привлечь внимание студентов, реализовать те меры поддержки, которые позволяют им вывести их идеи на уровень разработки и коммерциализации. Немаловажно, что у студентов нет облегченных условий взаимодействия как с трекерами, так и в условиях получения гранта», — рассказывает начальник управления по перспективному планированию Технопарка высоких технологий Виктория Тимонова.
Она отметила, что на площадке Технопарка объединены студенты разных вузов Югры. Студенческий поток проходит в очном формате, где у ребят появляется возможность взаимодействия друг с другом, делиться идеями, получать обратную связь не только от экспертов, но и от единомышленников. Двигаться вперед в развитии своих перспективных идей им помогают ресурсы Технопарка, эксперты Сколково и других инфраструктур поддержки.
«Студенты собрались мотивированные, заинтересованные, у них горят глаза, они погружаются во все практические задания и, самое главное, не боятся задавать вопросы и давать обратную связь», — добавляет представитель Технопарка высоких технологий.
Руководитель направления департамента регионального развития «Сколково» Екатерина Ястина замечает, что в работе над проектом особый акцент был сделан на запрос, который в первую очередь наблюдается в регионе.
«Исходя из этого были выбраны три основных направления акселератора: здоровьесбережение и качество жизни населения, новые технологии для развития Севера и Арктики и основной пласт, в котором сосредоточено основное промышленное развитие Югры — все, что связано с нефтедобывающим комплексом и экологией. Все проекты уникальны и интересны», — отмечает эксперт.
По ее мнению, уже сейчас виден потенциал многих представленных проектов. А еще такие интенсивы помогают участникам прорабатывать в том числе коммуникативные навыки, формировать проектные команды.
«У нас уже из двух проектов сформировалась одна общая команда. Я надеюсь, у этих проектов будет большое будущее, и каждый из них в дальнейшем станет инновационным предпринимателем», — высказалась Екатерина Ястина.
Добавим, что акселерационную программу поддерживают правительство и университеты Югры, а также крупные федеральные партнеры и институты развития: ВЭБ.РФ, Yandex Cloud, Фонд НТИ и Корпорация МСП. Напомним, что Акселератор технологических стартапов в автономном округе в четвертый раз совместно проводят Технопарк Югры и Фонд «Сколково».
В этом году акселерационная программа впервые разделена на два потока. Поток «Студенческий стартап» предназначен для студентов, аспирантов и молодых ученых с проектами на уровне идеи любой глубины проработки — вплоть до первых продаж или MVP (минимально жизнеспособного продукта). Поток «Технологический стартап» ориентирован на предпринимателей, инноваторов, микро- и малые предприятия, разработчиков проектов на стадии нового продукта не ниже уровня MVP.