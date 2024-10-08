Мошенники предлагают заменить приборы учета в обмен на персональные данные
В Югре абоненты АО «Газпром энергосбыт Тюмень», попавшиеся на уловки мошенников, перевели злоумышленникам уже более 1 млн рублей. Злоумышленники, представляясь сотрудниками энергосбытовой компании, обзванивают потребителей электрической энергии и запрашивают персональные данные, предлагая заменить индивидуальные приборы учета.
Так, телефонные мошенники под предлогом замены счетчиков получили доступ к банковским счетам пенсионерки из г. Советского. 72-летней женщине поступил звонок от неизвестной женщины. Она представилась сотрудником энергосбытовой компании, и сообщила что необходимо заменить индивидуальный прибор учета электроэнергии на новый, который в автоматическом режиме будет передавать показания. Для этого пожилой женщине предложили скачать приложение на смартфон и якобы оформить социальную карту для начисления бонусов. Далее разговор с пенсионеркой продолжил мужчина, по инструкции которого она установила на свой гаджет программу удаленного доступа. Лжесотрудник, получив доступ к данным телефона и банковским счетам югорчанки, произвел две транзакции по списанию денежных средств со счетов на сумму 656 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Похожая ситуация произошла в г. Пыть-Яхе. Как сообщает УМВД России по ХМАО – Югре, 61-летней женщине позвонил якобы сотрудник энергосбытовой компании и под предлогом замены приборов учета и зачисления «кешбэка» за оплату коммунальных услуг. Он убедил ее осуществить установку приложений «Энергосбыт» и мобильного банка на сотовый телефон. Завладев данными пенсионерки, мошенник оформил на ее имя кредит в банке и перевел на свой счет 390 тыс. рублей.
Сотрудники отдела безопасности АО «Газпром энергосбыт Тюмень» рекомендуют:
- не доверять звонкам от неизвестных лиц, сбросить звонок и самим перезвонить в компанию, сотрудниками которой они представляются;
- не устанавливать на свой мобильный телефон приложений удаленного доступа, так как зная идентификационные номера, злоумышленники могут воспользоваться телефоном потребителей для списания денежных средств с банковских счетов;
- ни в коем случае не сообщать персональные данные, коды и пароли из СМС-сообщений;
- проявить максимальную бдительность и довести информацию до своих пожилых родственников.
ugra-news.ru