Нефтеюганск готовится к инаугурации главы
Завтра, 8 октября, состоится инаугурация главы Нефтеюганска Юрия Чекунова.
На прошлой неделе за кандидатуру Юрия Васильевича проголосовал 21 депутат Думы Нефтеюганска, что составило 100% от общего количества присутствующих на заседании.
Сегодня Юрий Чекунов начинает знакомится с городом, со структурой администрации и с подчиненными. Накануне в интервью он рассказал о том, что лично посетит каждый микрорайон города. А также горожанам запомнились слова о том, что Нефтеюганск будет красивее, чем Ханты-Мансийск и даже обозначил срок обновления города, назвав необходимое время для достижения этой цели в один год. Нужно отметить, что нефтеюганцы, бывавшие в Ханты-Мансийске, довольно скептически отнеслись к этой фразе.
«Юрий Васильевич с сарказмом назвал такой период, ведь за год нереально в Нефтеюганске навести порядок. Будет душить груз старых проблем, которые балластом тянутся еще с начала 2000 годов», — делится активист Нефтеюганска Василий Павлов.
Сюрпризом на торжественной инаугурации главы станет визит одного из первых глав муниципалитета Сергея Бурова, который выступит с поздравительным словом в адрес нового главы.
«Мы все так устали от «безглавного» города, хочется перемен к лучшему, и надеемся, что мы ждали и выбирали целых четыре раза не зря», — рассказывает жительница Ирина Пермякова.
В администрации Нефтеюганска царит напряженная атмосфера, ведь каждый понимает, что новый руководитель имеет право выбрать в свою команду доверенных лиц, которым сможет доверять в управлении городом, а будут ли такие перемены покажет время.