Речной флот Югры готовится к завершению навигации
Не так много времени осталось до завершения навигации в нашем регионе. С ее открытия и до середины сентября «Северречфлот» перевез почти 283 000 пассажиров по 37 направлениям в Югре и на Ямале. Маршруты эти – социально значимые, и зачастую летом, кроме водного транспорта, у жителей отдаленных поселков нет альтернативы.
Плюсы и минусы большой воды
Самый длинный путь по северным рекам, который совершают суда «Северречфлота», – это «Березово – Салехард – Мужи». Маршрут объединяет Югру и Ямал и составляет 597 км. Ежегодно теплоход на подводных крыльях «Метеор» перевозит по нему более 25 000 пассажиров.
Наименьший путь протяженностью 12 км (25 минут в пути) ежедневно выполняет теплоход «Линда» по внутрирайонному маршруту Октябрьского района: «Октябрьское – Большой Камень». По нему ежегодно проезжает примерно 1 500 пассажиров.
Всего по рекам Югры и Ямала курсируют 38 пассажирских судов «Северречфлота», в том числе: семь «Метеоров», семь теплоходов «Линда», восемь судов «Заря», 3 судна проекта КС-162 (пассажирский водометный катер), теплоходы «Москва» и «Трамвай», «Валдай», суда на воздушной подушке и теплоходы проекта А-145 (скоростной пассажирский теплоход).
Генеральный директор главного речного оператора в северных регионах страны Айрат Чумарин отмечает, что в 2024 году в связи с высоким уровнем воды были как положительные, так и отрицательные моменты в работе судов.
– Негативные моменты проявлялись в том, что берега и, как следствие, подъездные дороги к причалам были затоплены. Поэтому в начале навигации мы плотно работали с администрациями поселений: вместе создавали условия для того, чтобы жители могли комфортно добраться к пассажирским причалам, – говорит он.
Из положительных моментов Айрат Чумарин отмечает то, что на некоторых маршрутах удалось продлить период работы. Так маршрут «Березово – Сосьва» (вместо запланированной даты 4 августа) благодаря высокому уровню воды в реке северная Сосьва был закрыт более чем на месяц позднее – 15 сентября.
– Для перевозки пассажиров по маршруту «Сургут – Угут» в предыдущие годы с августа работал мелкосидящий теплоход «Заря», в этом же году весь период на маршруте работает судно «Линда», – поясняет Айрат Раисович.
Куда плывут «суда-новички»
Отметим, что АО «Северречфлот» с 1998 года обеспечивает судоходство в Югре и регулярно завоевывает звание лучшей судоходной компании страны. Жизнь множества маленьких населенных пунктов округа зависит от навигации, поскольку некоторые товары и стройматериалы можно доставить только по реке.
– Я не выезжаю из поселка зимой, так как за три часа в маршрутке по зимнику меня очень укачивает. Для меня единственная возможность выехать в город к детям – летом на «Восходе» или «Линде», – говорит жительница Ханты-Мансийского района Наталья Канева. – Те, у кого дел в городе немного, иногда успевают уехать обратно в деревню в этот же день. Это очень удобно.
Устаревшие суда «Северречфлот» постепенно заменяет новыми. За последние 5 лет при поддержке правительства Югры в эксплуатации появились «новички». Два новых скоростных пассажирских судна «Валдай 45Р» перевозят югорчан по маршрутам: «Ханты-Мансийск – Сургут – Банный» и «Ханты-Мансийск – Нялино»; два «Метеора 120Р» – «Ханты-Мансийск – Урманный», «Приобье – Березово – Нижние Нарыкары».
В сентябре прошлого года в Югру поступили два новых «Метеора-2020». Это теплоходы нового поколения, которые рассчитаны на более чем 120 пассажиров, их скорость достигает 75 км/ч. Двигатель малошумный и экологичный. Салон судна очень просторный, он оборудован удобными креслами, багажным отделением, закрытыми полками для ручной клади. На теплоходе обеспечены условия для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, особые места и оборудование для матерей с младенцами. Так что, пассажиры рейса «Ханты-Мансийск – Березово» совершают свое длинное путешествие в 568 км с полным комфортом.
Что касается окончания летней навигации, то это, как обычно, будет зависеть от погоды. В прошлом году заключительный рейс пассажирского теплохода состоялся 28 октября до деревни Цингалы (Ханты-Мансийский район). После того, как «Метеоры», «Линды» и другие пассажирские теплоходы уйдут на зимовку, им на смену временно придут суда на воздушной подушке.