Руслан Кухарук поучаствовал в обсуждении пространственного развития российских регионов
Стратсессия по разработке Стратегии пространственного развития России до 2030 года прошла под председательством главы Правительства РФ Михаила Мишустина. В событии по видеоконференцсвязи принял участие глава региона Руслан Кухарук.
Участники обсудили решения правительства страны, направленные на динамику роста регионов, раскрытие их потенциала, обеспечение сбалансированного развития российских территорий.
«Раскрытие потенциала регионов имеет ключевое значение для успешного формирования экономики предложения, повышения благосостояния граждан. Действовать нужно сразу по многим направлениям — от улучшения городской среды и социальной сферы до расширения транспортной, промышленной инфраструктуры и своевременной модернизации объектов электрогенерации, сетевого хозяйства, обеспечения надежных линий связи», — заметил председатель Правительства России.
Работа над стратегией пространственного развития ведется на всех уровнях, при подготовке планов в первую очередь учитывают мнение людей. По поручению Владимира Путина разрабатываются единые стандарты обновления опорных населенных пунктов, ведется подготовка и реализация мастер-планов развития городов.
«На региональном уровне мы включились в эту работу, при этом синхронизация с федеральной стратегией пространственного развития, которая будет принята до конца года, обязательна», — заметил Руслан Кухарук в своем телеграм-канале.
Беспрецедентные санкции за последние два года привели к сокращению товарооборота России с Западом. За этот же период с дружественными странами он увеличился более чем на 50%. По оценкам экспертов, к 2030 году объемы торговли с государствами-партнерами вырастут в 2,5 раза. Такие тенденции оказывают серьезное влияние на ситуацию в регионах.
«Кардинально меняется логистика перевозок. Растет значимость территорий, через которые проходят новые международные транспортные коридоры. Появляются центры экономической активности там, где раньше их никогда не было. Усиливается также индустриальный потенциал Поволжья, Урала, Сибири», — добавил он.
Глава государства в Послании Федеральному Собранию в числе важных приоритетов назвал поддержку средних и малых городов, сельских территорий, Арктики, Дальнего Востока и новых регионов, которые обладают большими возможностями в целом ряде сфер, включая агропромышленный комплекс.
Председатель правительства нацелил, что качество жизни всех россиян — независимо от места их проживания — должно быть достойным — и в северных широтах, и в малонаселенных, и труднодоступных районах.