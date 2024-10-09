В Югре назвали самые востребованные меры поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей
Как рассказала нашим коллегам из телекомпании «Югра» заместитель директора департамента социального развития Югры Ирина Молданова, чаще всего участники специальной военной операции обращаются за материальной помощью при приезде в отпуск.
«Что касается членов семей, то самая востребованная мера поддержки — компенсация за услуги ЖКК. Также пользуется спросом выплата на детей при поступлении в вузы и нематериальная поддержка в виде горячего питания детей участников СВО в образовательных организациях», — пояснила она.
На прошлой неделе в Югре увеличили единовременную выплату при заключении контракта. Это 2 750 000 рублей. Деньги перечисляют сразу. Выплата состоит из региональной, федеральной и муниципальной частей. Зарплата в зоне СВО — от 210 000 рублей. Денежное довольствие бойцов, заключивших контракт через военкоматы Югры, за 12 месяцев службы составляет от 5 миллионов 270 тысяч рублей.
Отметим, что сопровождением демобилизованных ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов уже больше года занимается государственный фонд «Защитники Отечества».
Руководитель регионального филиала фонда в Югре Игорь Илык рассказал, что в организацию чаще всего обращаются за помощью в получении социальных льгот, ветеранских удостоверений, медицинской и юридической помощи.
Зачастую социальные координаторы, которые закрепляются за каждым ветераном СВО, содействуют военнослужащим и их семьям в решении сразу несколько проблем: начиная от социальных льгот, восстановления здоровья, заканчивая поддержкой в трудоустройстве или обучении.