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фото: ugra-news.ru

В Югре назвали самые востребованные меры поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей

09.10.2024

Как рассказала нашим коллегам из телекомпании «Югра» заместитель директора департамента социального развития Югры Ирина Молданова, чаще всего участники специальной военной операции обращаются за материальной помощью при приезде в отпуск.

«Что касается членов семей, то самая востребованная мера поддержки — компенсация за услуги ЖКК. Также пользуется спросом выплата на детей при поступлении в вузы и нематериальная поддержка в виде горячего питания детей участников СВО в образовательных организациях», — пояснила она.

На прошлой неделе в Югре увеличили единовременную выплату при заключении контракта. Это 2 750 000 рублей. Деньги перечисляют сразу. Выплата состоит из региональной, федеральной и муниципальной частей. Зарплата в зоне СВО — от 210 000 рублей. Денежное довольствие бойцов, заключивших контракт через военкоматы Югры, за 12 месяцев службы составляет от 5 миллионов 270 тысяч рублей.

Отметим, что сопровождением демобилизованных ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов уже больше года занимается государственный фонд «Защитники Отечества».

Руководитель регионального филиала фонда в Югре Игорь Илык рассказал, что в организацию чаще всего обращаются за помощью в получении социальных льгот, ветеранских удостоверений, медицинской и юридической помощи.

Зачастую социальные координаторы, которые закрепляются за каждым ветераном СВО, содействуют военнослужащим и их семьям в решении сразу несколько проблем: начиная от социальных льгот, восстановления здоровья, заканчивая поддержкой в трудоустройстве или обучении. 

ugra-news.ru

09.10.2024

09.10.2024