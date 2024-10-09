В Сургуте стартовал VI Международный Северный археологический конгресс
В Сургуте стартовал VI Международный Северный археологический конгресс. Научный съезд проводится с 2002 года. Это один из крупнейших современных археологических форумов, известных в России и за рубежом, который популяризирует археологические исследования Северной Евразии.
От каменного века до Средневековья
Специалисты в области археологии, этнографии, истории, физической антропологии, палеоэкологии, музееведения, охраны памятников археологии и истории вместе решают задачи по сохранению и популяризации объектов культурного наследия народов России, помогают продвигать новые научные разработки и открытия, а также обсуждают перспективы дальнейшего развития археологии Северной Евразии.
В этом году мероприятие проводится под эгидой четырех знаковых дат: 300-летие Российской академии наук, 430-летие основания Сургута, 100-летие Сургутского района и 100-летие со дня рождения основоположника охранной археологии Югры Владимира Фёдоровича Генинга.
Программа форума сконцентрирована на основных этапах взаимодействия культур Северных и Южных регионов, их общности в эпоху позднего каменного века, эпохи меди и бронзы, скифо-сарматской, а также в Средние века.
Для участников организаторы подготовили пленарные сессии, круглые столы и восемь научных секций. В числе ключевых вопросов, вынесенных на широкое обсуждение общественности, прежде всего — академической, — сохранение археологического наследия и популяризация памятников археологии.
«Человеческое общество без истории существовать не может, — уверен доктор исторических наук, директор института истории и археологии УРО РАН Игорь Побережников. — И современные события, которые происходят сегодня на наших глазах, — борьба с тем же фашизмом, как раз демонстрирует насколько историческое прошлое важно для всех нас: историческое прошлое поданное объективно, беспристрастно».
В своих докладах на пленарном заседании ученые, в первую очередь, опирались на те исследования, которые вошли в многотомную монографию «Академическая история Югры». Только в этом году на территории Западной Сибири исследовано 14 археологических объектов. Государственной охране в регионе подлежат 7 365 объектов культурного наследия, 98 из них являются памятниками археологии. Новое академическое издание, систематизирующее историю региона, позволило обновить учебно-методическое пособие по истории родного края для вузов и школ. Ученые не только пересмотрели свои взгляды на историю Югры, но и значительно раздвинули временную границ появления первых людей на этой территории.
«Человечество, даже на территории нашей России, в Сибири, в частности, появилось около миллиона лет назад. Об этом узнали как раз благодаря археологическим исследованиям. Но письменная история этого края началась с приходом сюда русского населения, скажем так, с Ермака. А что было до того, почти миллион лет назад, как жили люди, кто здесь жил в определенное время? Ведь Сибирь богата этносами, народами, глубочайшей культурой. И чтобы реконструировать эту историю, как раз и важны археологические исследования. Именно поэтому археология занимает в системе исторического образования, в науке очень важное место», — отметил доктор исторических наук, директор института истории и археологии УРО РАН Игорь Побережников.
Неделимость прошлого и настоящего
Большая археология пришла в Югру с освоением «большой нефти». До этого исследования были немногочисленными. И о том, какие сокровища хранят недра югорской земли, кроме нефти и газа, археологи сегодня знают, наверное, лучше многих. Между тем, Югра на протяжении многих столетий была центром развития многих культур, связей между народами Северных и Южных регионов, Востока и Запада, новгородские купцы торили сюда путь во времена князя Ярослава Мудрого (1015-1054). Как говорится в летописи, русские «мужи старые» уже ходили «за Югру и Cамоядь» и их соседей, живших в Приуралье и по реке Оби в ее низовьях. Югра была тогда ареалом обитания племен хантов и остяков.
«Поэтому для нас было важно, чтобы такие исследования проводились на территории региона. Эти исследования позволяют делать выводы о том, что культура Югры, культура России, Евразии имеет многовековые связи. Сегодня мы расширяем и делаем акцент не только на исторические связи евразийского континента, но и на связность истории развития народов Арктики. В этом году две территории Югры вошли в состав арктических территорий — Березовский и Белоярский районы и для нас очень важно, чтобы эти территории интенсивно исследовались», — подчеркнула заместитель губернатора Югры, председатель программного комитета Конгресса Елена Шумакова.
Она также отметила, что несмотря на все сложности наука продолжает объединять людей вокруг ценностей знаний, единого исторического и культурного наследия. Археология играет огромную роль при изучении древних эпох, в период, когда письменность была еще не создана или не развита. Именно результаты археологических раскопок могут дать информацию об изучаемом периоде.
«Наш регион — один из лидеров в России по выявлению и постановке на учет объектов культурного и исторического наследия. Это огромный труд коллектива ученых! Во многом эта работа дала старт нашему проекту «Академическая история Югры». Это первый и уникальный опыт в стране, когда регион создает свою академическую историю, — добавила Елена Шумакова.
Для студентов СурГУ работа Северного археологического конгресса на полях вуза — уникальная возможность не только прослушать доклады экспертов мирового уровня, но и пообщаться с ними, ознакомиться с научными трудами. Как отметил проректор по науке и технологиям СурГУ Роман Оствальд, тематика, касающаяся археологии, этнографии, истории, физической антропологии, палеоэкологии сегодня широко развивается в Сургутском университете.
«Мы открыли Центр югорской археологии и этнографии. Кафедра истории неизменно участвует во всевозможных исследовательских работах, и наши студенты, конечно же, активно вовлекаются в эту работу», — рассказал кандидат химических наук, доцент Роман Оствальд.
Одно из главных научных событий года объединило более 200 исследователей из 40 научных центров, представляющих Россию, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Венгрию, Польшу, Германию, Италию, Китай. В течение четырех дней на полях форума будут работать восемь научных секций, проводиться пленарные заседания и круглые столы. Эксперты российских и международных научно-исследовательских центров, специалисты в области археологии, этнографии, истории, физической антропологии, палеоэкологии, музееведения, охраны памятников археологии и истории обсудят актуальные проблемы и достижения в сфере археологии, а также поделятся результатами своей работы.
Организаторами выступают правительство Югры, Институт истории и археологии УрО РАН, Сургутский государственный университет, Институт археологии и этнографии СО РАН, Институт археологии РАН, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН.
Из послания губернатора Югры Руслана Кухарука Северному археологическому конгрессу:
«Археология — наука, которая помогает понять неделимость прошлого и настоящего, дает представление об общих человеческих ценностях и мировой культуре. Это площадка для обмена опытом, новациями и мнениями среди ученых, исследователей… Уверен, что высокий научный уровень представленных докладов и сообщений, их актуальность будут иметь практическую значимость для развития фундаментальных и прикладных исследований, как для автономного округа, так и для всего Севера Российской Федерации и Северной Евразии в целом. Наша с вами задача не только найти и сохранить памятники археологии, но и превратить их в общедоступные объекты, сберечь многообразие и самобытность историко-культурного наследия регионов страны. Желаю всем успешной и плодотворной работы!»